“Alan Wake 2 physical edition”: THQ conversa con Remedy para lanzar Alan Wake 2 en versión física.

El pasado PlayStation Showcase 2023 fue el escenario perfecto para que Remedy presentara la esperada secuela de Alan Wake. Después de más de 10 años de espera, los fans de la saga pudieron ver lo que potencialmente será uno de los juegos más potentes de este año, y posiblemente de la generación hasta ahora. Sin embargo, la noticia de que no habrá una versión física del juego ha generado cierta controversia.

La decisión de Remedy de no lanzar una versión física ha generado opiniones encontradas entre los fans del formato físico. Si bien es cierto que cada vez más personas optan por comprar juegos digitalmente, tener una copia física sigue siendo importante para muchos. La posibilidad de tener un objeto tangible que represente su colección de juegos es algo que algunos jugadores valoran más que la conveniencia de tener el juego en su disco duro.

A pesar de esto, Remedy ha justificado su decisión afirmando que la distribución digital les permitirá ofrecer la experiencia por un costo menor. En lugar de invertir en la producción de una versión física, pueden centrarse en mejorar el juego y ofrecerlo a un precio más asequible para los jugadores.

A pesar de la postura de Remedy, la idea de no tener una versión física no ha sido bien recibida por todos. En un tweet publicado por THQ Nordic, la empresa ofreció hacer la versión física de Alan Wake 2:

@alanwake @remedygames I mean… we did the disc version of Alan Wake for PC back in the day ICYMI And just because ONE person (or company) does not love physical, there is plenty who still do. Give it some thought. We’d love to go at it again! Full circle and all.