“amorevole cure della famiglia”: Finalmente a casa con le cure amorevoli della famiglia – Radio Più.

Bentornato piccolino!

Le mura di casa, l’amore di una famiglia, la cura migliore per il bimbo ustionatosi nell’accensione della stufa. Emoziona il messaggio della mamma “Oggi il mio bimbo ritorna a casa….ci sarà ancora tanto tempo da dedicare tra medicazioni a Treviso e in altre strutture….ma almeno è a casa”.

Un incidente domestico

Non sono stati necessari interventi chirurgici. La mattina del 23 aprile il ragazzino si era svegliato presto, per preparare la colazione ai genitori, come succedeva spesso quando non doveva andare a scuola. Ha cercato di accendere il fuoco in maniera molto rischiosa, con il risultato che il flacone è esploso e le fiamme l’hanno investito.

La forza della famiglia

La mamma ha raccontato come sia stata la forza della famiglia a portare avanti il bimbo, dal momento dell’incidente fino al momento del ritorno a casa. La cura e l’affetto dei genitori, la presenza costante dei medici, il supporto degli amici e dei parenti, hanno permesso al piccolo di superare il momento difficile e di tornare a casa, dove potrà continuare la sua riabilitazione con l’aiuto dei medici.

La prevenzione degli incidenti domestici

Questo episodio ci ricorda l’importanza della prevenzione degli incidenti domestici, soprattutto quando si tratta di bambini. Ecco alcuni consigli utili per evitare situazioni pericolose:

Assicurarsi che i bambini non possano accedere a oggetti pericolosi come fiammiferi, accendini, candele, prodotti chimici e simili.

Utilizzare dispositivi di sicurezza come coperture per le prese elettriche, bloccaporte per gli armadietti, recinzioni intorno a piscine e simili.

Spiegare ai bambini i pericoli a cui possono andare incontro e come evitarli.

Sorvegliare sempre i bambini quando si trovano in ambienti potenzialmente pericolosi come la cucina, la vasca da bagno, la piscina, il giardino e simili.

Tenere sempre presente che la prevenzione degli incidenti domestici è responsabilità di tutti i membri della famiglia e che è importante lavorare insieme per garantire la sicurezza dei bambini.

Conclusioni

Il ritorno a casa del piccolo dopo l’incidente è una testimonianza della forza dell’amore e della cura della famiglia. È anche un promemoria per tutti noi dell’importanza della prevenzione degli incidenti domestici, in particolare quando si tratta di bambini. Prendiamoci cura dei nostri piccoli e lavoriamo insieme per garantire la loro sicurezza.

Radio Più Finalmente a Casa con le Amorevoli Cure della Famiglia Italian radio programs about family care Family care radio shows in Italy Italian radio stations for family care Radio Più shows on family care and love.

News Source : Radio Più

Source Link :FINALMENTE A CASA CON LE AMOREVOLI CURE DELLA FAMIGLIA – Radio Più/