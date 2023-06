“anniversaire gratuit”: Les 10 meilleures choses gratuites que tu peux avoir le jour de ton anniversaire, comme un cadeau.

Les meilleurs bons plans pour fêter son anniversaire et recevoir des cadeaux

Je vous le répète dans tous mes tops depuis 3 jours, mais : c’est bientôt mon anniversaire (J-24) ! La grosse radine que je suis prépare donc avec dévouement et passion ce jour si particulier, pour pouvoir profiter d’un max de trucs gratos. Radine, mais généreuse : je vous partage donc tous les bons plans d’anniversaire. Les enseignes où vous rendre pour vous faire célébrer comme vous le méritez. Cadeau en avance ! (Ou en retard, déso, mais ça marchera quand même l’an prochain.)

Dans les chaines de restaurants

Gâteau et champagne chez Buffalo Grill

Si vous avez décidé de manger chez Buffalo en ce jour spécial (on ne juge pas), sachez qu’ils vous offriront le gâteau sous présentation de votre carte d’identité. Si vous êtes membre MyBuffalo, vous pouvez même espérer un peu de champagne. Sympa.

Gâteau aussi chez Flunch

Tout comme chez Buffalo, le gâteau vous sera offert si vous venez dans les 7 jours suivant votre anniversaire, à condition de présenter votre carte d’identité, et de dépenser au moins 15€ ! Petit Flunchbirthday des familles.

Une boisson offerte chez Starbucks

On se dit que c’est pas grand-chose, mais quand on voit le prix d’un simple café, finalement… C’est un beau cadeau ! Ici l’offre ne fonctionne que le jour J, à condition d’être membre du programme de fidélité.

Bonus : Picard vous régale

Ok, c’est pas un restau, mais c’est le paradis de la bouffe, donc c’est tout comme. Vous aviez fait un gâteau pour souffler vos bougies mais vous l’avez cramé ? Pas de problème, Picard est toujours là pour nous sauver la vie ! Le jour de votre anniversaire, un gâteau au chocolat ou une tarte aux pommes vous sera offert, à condition seulement d’avoir la carte de fidélité. (Et c’est clairement l’une des meilleures cartes qui existe, croyez-en ma Picard addiction.)

Dans les magasins de cosmétiques

Un petit cadeau chez Yves Rocher

La marque de cosmétique qui vous offre trois kilos de gel douche pour l’achat d’un baume à lèvres toute l’année (j’exagère à peine) vous gâte évidemment pour votre anniversaire. En ce moment, il y a même une offre promotionnelle : si vous achetez en ligne le mois de votre anniversaire, en rentrant un code, vous avez un cadeau ET 50% sur presque tout votre panier. Ça fait plaisir.

Idem chez Sephora

Si vous avez votre carte de fidélité chez Sephora, vous pourrez repartir avec un petit cadeau d’anniversaire à votre passage. L’avantage, c’est que vous avez deux mois pour y aller. De quoi faire durer votre jour spécial dans le temps !

Adopt vous offre un parfum

Un parfum de 30 ml, au choix, pour être exacte. L’offre est valable un mois à compter de votre date d’anniversaire, dans toutes les boutiques de France. Pour en bénéficier, il faut avoir plus de 16 ans, et avoir effectué un achat dans les 36 derniers mois. 36 mois, ça veut dire 3 ans, ça reste assez flex.

Chèque cadeau ou petit produit chez The Body Shop

Vous avez compris la chanson : ici aussi, il faut être membre du programme fidélité, et avoir effectué au moins un achat dans l’année. Si c’est le cas, le jour de votre anniversaire, vous aurez le choix entre un chèque-cadeau de 5€ valable un mois, ou un produit de la même valeur.

Du côté du divertissement

UGC vous offre deux places de cinéma

Ou vous offre des points de fidélité. Tout dépend de votre abonnement, en fait. Si vous êtes membre du Club UGC, vous aurez 100 points bonus crédités pour votre anniversaire. Si vous êtes dans le Club Premium, vous recevrez des places pour ramener des potes.

Une croisière + une dégustation gratuite sur la Seine

C’est ce que propose Le Vedette Paris le jour J ! Les accompagnateurs devront payer, mais vous, vous bénéficierez de la croisière et aux choix d’une coupe de champagne, d’un verre de vin, d’un verre de spiritueux, d’une crêpe sucrée ou d’un muffin. Le tout face à la Tour Eiffel. C’est pas dégueu.

On prend ses papiers d’identité, son monticule de cartes de fidélité, et on part arpenter les rues commerçantes fissa !

