“antibiotic discovery”: Découverte d’un nouvel antibiotique grâce à l’Intelligence Artificielle – En tête de l’actualité de l’Echo d’Algérie

L’IA pourrait aider à lutter contre l’antibiorésistance

L’antibiorésistance est une menace pour la santé publique, mais des scientifiques ont peut-être trouvé une solution grâce à l’intelligence artificielle (IA). Ils ont utilisé un algorithme pour identifier un nouvel antibiotique capable de lutter contre les infections résistantes aux médicaments.

Des résultats publiés dans Nature Chemical Biology

Les résultats de leurs travaux ont été publiés dans la revue Nature Chemical Biology. Si ce médicament est développé pour être utilisé chez les patients, il pourrait aider à combattre Acinetobacter baumannii (A.baumannii), une espèce de bactérie souvent présente dans les hôpitaux et capable d’entraîner des pneumonies, des méningites et d’autres infections graves. News Medical relaie cette découverte et rapporte que « Acinetobacter peut survivre sur les poignées de porte et les équipements des hôpitaux pendant de longues périodes, et il peut absorber les gènes de résistance aux antibiotiques de son environnement. Il est désormais très courant de trouver des isolats d’A. baumannii qui résistent à presque tous les antibiotiques », explique Jonathan Stokes, professeur adjoint de biochimie et de sciences biomédicales à l’université McMaster.

Un espoir dans la lutte contre l’antibiorésistance

Ce nouvel antibiotique identifié grâce à l’IA est un espoir dans la lutte contre l’antibiorésistance. Cette dernière est un réel problème de santé publique, car certaines bactéries deviennent résistantes aux antibiotiques. Les traitements sont alors inefficaces, et les infections peuvent devenir mortelles.

L’utilisation de l’IA pour identifier de nouveaux médicaments est une avancée majeure dans le domaine de la santé. Elle permet d’accélérer les recherches et de trouver des solutions plus rapidement. L’IA pourrait être utilisée dans de nombreux domaines, comme la lutte contre le cancer ou encore la découverte de nouveaux traitements pour les maladies rares.

Conclusion

L’IA pourrait être la solution pour lutter contre l’antibiorésistance. Les scientifiques ont identifié un nouvel antibiotique grâce à un algorithme, qui pourrait aider à combattre Acinetobacter baumannii, une bactérie souvent présente dans les hôpitaux et résistante aux antibiotiques. Cette découverte est un espoir dans la lutte contre l’antibiorésistance, qui est un problème de santé publique majeur.

