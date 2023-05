“Banque de France amaigrissement”: Comment la Banque de France a réussi à perdre du poids

La Banque de France : une institution en pleine réforme

Depuis quelques années, la Banque de France a entrepris une réforme drastique pour faire face aux défis économiques et budgétaires. Cette institution, autrefois considérée comme un symbole de conservatismes et de privilèges de la fonction publique, a su se réinventer pour devenir plus efficace et plus compétitive.

Une baisse des effectifs significative

Entre 2015 et 2022, les effectifs de la Banque de France ont diminué de 25,4%, avec une politique de non-remplacement des départs en retraite. Selon les projections de l’institution, la banque comptera 8 800 équivalents temps plein (ETP) en 2024, contre 13 000 en 2011. Cette réduction des effectifs s’est traduite par une baisse de 3,5% en moyenne de la dépense en volume depuis huit ans.

Le directeur général de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, explique cette politique de baisse des effectifs par une logique de contrat avec chaque directeur général. Chacun dispose d’une enveloppe d’effectifs, de frais généraux et d’investissement pour la période du plan. Cette prévisibilité permet d’avancer et de garantir une bonne gestion des ressources humaines et financières.

Un système d’intéressement collectif pour motiver les agents

Pour motiver les agents à tenir les objectifs de la Banque de France, un système d’intéressement collectif a été mis en place. La moitié de cet intéressement est liée à la bonne maîtrise des frais généraux. Cette mesure vise à responsabiliser les agents sur la gestion des ressources de l’institution et à les inciter à trouver des solutions innovantes pour améliorer l’efficacité de la Banque de France.

Une restructuration du réseau de succursales

La baisse des effectifs s’est également accompagnée d’une restructuration du vaste réseau de succursales de la Banque de France. Cette réorganisation a permis de rationaliser le fonctionnement de l’institution et de réduire les coûts de fonctionnement. Elle a également permis de moderniser les services proposés aux clients et d’améliorer la qualité de l’accompagnement proposé aux entreprises et aux particuliers.

Conclusion

La Banque de France a su se réinventer pour faire face aux défis économiques et budgétaires. La politique de baisse des effectifs, associée à un système d’intéressement collectif, a permis de garantir une gestion rigoureuse des ressources de l’institution. La restructuration du réseau de succursales a permis de moderniser les services proposés aux clients et d’améliorer la qualité de l’accompagnement proposé aux entreprises et aux particuliers. La Banque de France est désormais une institution plus efficace et plus compétitive, prête à relever les défis économiques de demain.

