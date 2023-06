“Basilique Sainte-Anne rejuvenation”: Revitalizing the 80th Anniversary of the Basilica of Saint Anne

La Basilique Sainte-Anne de Brazzaville se prépare à célébrer ses 80 ans

Construite en 1943 au cœur de la capitale congolaise Brazzaville, la Basilique Sainte-Anne s’apprête à célébrer ses 80 ans en juillet prochain. Depuis quelques jours, elle subit une cure de jouvence, au grand bonheur des chrétiens mais aussi des habitants du quartier qui l’abrite.

Des travaux de rénovation pour la Basilique Sainte-Anne

A l’intérieur de cet édifice qui a une superbe architecture, des ouvriers – casques vissés sur la tête, chasubles sur le dos mais sans bottes, ni gants – s’affairent à repeindre les murs sur des échafaudages de plusieurs mètres de hauteur. « Nous sommes en train de réfectionner la peinture tout du long de l’église, à l’intérieur. Cela peut nous prendre 14 jours, donc deux semaines », a précisé Bertrand Assandi, coordonnateur des travaux.

Le plus imposant édifice religieux de Brazzaville, la Basilique Sainte-Anne, entend organiser des manifestations grandioses en juillet pour ses 80 ans. L’année 2023 marque aussi le 140e anniversaire du début de l’évangélisation au Congo.

Un lieu symbolique pour les Congolais

Rick Gérald Bokilo, député de la première circonscription de Poto-Poto, le quartier qui abrite la Basilique, est venu à la tête d’une délégation de parlementaires rendre visite aux ouvriers. « C’est l’image du Congo, la Basilique Sainte-Anne. Nous avons grandi là-dedans. Depuis l’enfance, on venait prier ici avec les parents, chose qui ne s’est jamais arrêtée. Nous sommes donc chez nous ici », s’est-il souvenu.

Vicaire paroissial de Sainte-Anne, l’abbé Francis Sékiessé attend la fin du chantier en cours avec impatience. « Il faut que les travaux finissent le plus tôt possible pour que nous reprenions l’aisance dans l’église pour nos prières », a-t-il dit.

Une célébration attendue pour tous les habitants de Brazzaville

La Basilique Sainte-Anne est un lieu de culte important pour les Congolais, mais aussi un monument historique qui a traversé les époques. Sa célébration des 80 ans sera donc un événement important pour toute la ville de Brazzaville.

Les manifestations grandioses prévues en juillet prochain permettront de rassembler les fidèles, mais aussi de célébrer l’histoire et les traditions congolaises. C’est également l’occasion de rappeler l’importance de la spiritualité dans la vie quotidienne des habitants de la ville.

Conclusion

La Basilique Sainte-Anne de Brazzaville est un lieu symbolique pour les Congolais, qui y ont grandi et prié depuis des générations. Sa rénovation et sa célébration des 80 ans sont une occasion de rappeler l’importance de la spiritualité dans la vie de tous les jours, mais aussi de célébrer l’histoire et les traditions du Congo.

