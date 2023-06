Rewritten Sentence

கலிகாலம் தான்… நூடுல்ஸ் போல் பாம்பை உயிருடன் கபளீகரம் வ!#ViralVideo

It’s like a warzone… wrestling with a snake like noodles for life! #ViralVideo





கலிகாலம் தான் நூடுல்ஸ் போல் பாம்பை உயிருடன் கபளீகரம் வைரல் வீடியோ பாம்பு கபளீகரம்