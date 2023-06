Cause of Death by Motionless In White (Translation)

Motionless In White – Cause Of Death (Tradução)

“Cause Of Death” é uma música da banda americana Motionless In White, que faz parte do álbum “Graveyard Shift” lançado em 2017. A música traz uma letra forte e emocional, falando sobre a dor da perda e a busca por respostas.

Letra

A letra de “Cause Of Death” fala sobre alguém que perdeu uma pessoa amada e está tentando entender o que aconteceu. A dor da perda é intensa e os versos mostram a angústia e a tristeza que a pessoa sente. A letra é bem direta e emocional, com frases como “Não posso acreditar que você se foi” e “Eu sinto sua falta, eu sinto sua dor”.

Interpretação

A música fala sobre a busca por respostas quando alguém que amamos morre. A dor da perda é uma das mais intensas que podemos sentir e muitas vezes nos perguntamos o porquê de tudo isso acontecer. A música mostra a angústia e a tristeza que essa busca por respostas pode trazer, mas também fala sobre a importância de seguir em frente e honrar a memória da pessoa que se foi.

Influências musicais

A música “Cause Of Death” tem influências de vários gêneros, como metalcore e nu-metal. A banda Motionless In White é conhecida por misturar diferentes estilos musicais em suas músicas, criando um som único e original. A música tem uma batida forte e pesada, com riffs de guitarra potentes e uma bateria marcante.

Conclusão

“Cause Of Death” é uma música emocionante e intensa, que fala sobre a dor da perda e a busca por respostas. A letra é direta e emocional, mostrando a angústia e a tristeza que a pessoa sente ao perder alguém que ama. A música tem influências de vários gêneros musicais e é um exemplo do som único e original da banda Motionless In White.

