“Consertar unha quebrada”: Tutorial e Dicas para REMENDAR uma UNHA QUEBRADA.

Como CONSERTAR uma UNHA QUEBRADA | Tutorial e dicas de remendo

Introdução

Unhas quebradas são um problema comum para muitas pessoas. Quando isso acontece, pode ser frustrante e doloroso. No entanto, existem maneiras de consertar uma unha quebrada para que ela pareça e se sinta melhor. Neste tutorial, mostraremos como consertar uma unha quebrada de forma rápida e fácil.

Passo 1: Limpar a área afetada

Antes de começar a consertar a unha quebrada, é importante limpar a área afetada. Use uma solução antisséptica para limpar a unha e a pele ao redor dela. Isso ajudará a prevenir infecções.

Passo 2: Corte a unha quebrada

O próximo passo é cortar a unha quebrada. Use um cortador de unhas limpo e afiado para cortar a unha quebrada o mais próximo possível da base. Certifique-se de não cortar demais, pois isso pode causar mais dor e desconforto.

Passo 3: Arquive a unha

Após cortar a unha quebrada, use uma lixa de unha para arquivar a unha restante. Certifique-se de arquivar suavemente para evitar danos à unha e à pele circundante. Isso também ajudará a suavizar as bordas afiadas da unha quebrada.

Passo 4: Aplique uma cola de unha

Depois de arquivar a unha, é hora de aplicar uma cola de unha para ajudar a consertar a unha quebrada. Use uma cola de unha clara e não tóxica para evitar danos à unha e à pele. Aplique uma pequena quantidade de cola na unha quebrada e segure-a no lugar por alguns segundos até que a cola seque.

Passo 5: Lixe a unha reparada

Após a cola secar, use uma lixa de unha para suavizar a unha reparada. Certifique-se de lixar suavemente para evitar danos à unha e à pele circundante. Isso ajudará a suavizar as bordas ásperas da unha reparada.

Passo 6: Aplique um polimento de unha

Depois de lixar a unha reparada, é hora de aplicar um polimento de unha. Use um polimento de unha claro para ajudar a unha a parecer natural e uniforme. Aplique uma camada fina de polimento de unha e deixe secar completamente.

Passo 7: Hidrate as cutículas

Por fim, é importante hidratar as cutículas ao redor da unha reparada. Use um óleo de cutícula para hidratar e nutrir as cutículas. Isso ajudará a prevenir futuras quebras de unhas e manterá as cutículas saudáveis e hidratadas.

Conclusão

Consertar uma unha quebrada pode parecer difícil, mas com essas dicas simples, você pode fazê-lo em casa. Lembre-se de limpar a área afetada, cortar a unha quebrada, arquivar a unha, aplicar uma cola de unha, lixar a unha reparada, aplicar um polimento de unha e hidratar as cutículas. Com essas etapas, sua unha quebrada será corrigida em pouco tempo e você poderá voltar à sua rotina normal.

Source Link :Como CONSERTAR uma UNHA QUEBRADA | Tutorial e dicas de remendo/

Unhas quebradiças Remendo para unhas quebradas Como fortalecer as unhas Tutorial para reparar unhas quebradas Dicas para prevenir unhas quebradas