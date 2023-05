“cure per il cancro al seno”: “Ieo: A New Approach to Breast Cancer Treatment Improves Quality of Life”

Nuove cure e qualità vita, Ieo ‘guardiamo cancro seno con altri occhi’

Il cancro al seno è una delle malattie più diffuse tra le donne in tutto il mondo. Fortunatamente, negli ultimi anni, sono state fatte moltissime scoperte riguardanti diagnosi precoce e nuove tecniche di cura, che hanno permesso di aumentare le possibilità di sopravvivenza e migliorare la qualità della vita delle pazienti.

La Fondazione Istituto Europeo di Oncologia (Ieo) di Milano è all’avanguardia in questo campo, sviluppando costantemente nuove terapie e tecnologie per combattere il cancro al seno. Recentemente, l’Ieo ha presentato il progetto “Guardiamo il cancro al seno con altri occhi”, che si propone di migliorare la qualità della vita delle pazienti attraverso l’adozione di un approccio più olistico alla malattia.

Il progetto prevede l’utilizzo di un team multidisciplinare di esperti, che si occupa non solo della diagnosi e della cura del tumore, ma anche della gestione degli effetti collaterali dei trattamenti e del supporto psicologico e sociale alle pazienti. In questo modo, si cerca di affrontare la malattia in modo globale, tenendo conto non solo degli aspetti medici, ma anche di quelli emotivi e sociali.

Un altro aspetto importante del progetto è la ricerca e lo sviluppo di nuove terapie mirate e personalizzate per ogni paziente. Grazie alla medicina di precisione, si può analizzare il DNA del tumore e individuare le mutazioni genetiche che lo causano, per poi selezionare i farmaci più efficaci per combatterlo. In questo modo, si evita di somministrare trattamenti inutili o inefficaci, riducendo gli effetti collaterali e migliorando la qualità della vita delle pazienti.

L’Ieo è anche impegnata nella promozione della prevenzione e della diagnosi precoce del cancro al seno, attraverso campagne di sensibilizzazione e screening gratuiti per le donne a rischio. La diagnosi precoce è fondamentale per aumentare le possibilità di guarigione e ridurre la necessità di interventi chirurgici aggressivi.

Inoltre, l’Ieo sta sviluppando nuove tecnologie per rendere i trattamenti meno invasivi e più efficaci. Ad esempio, la radioterapia intraoperatoria consente di irradiare il tumore durante l’intervento chirurgico, riducendo il rischio di recidive e i danni alle cellule sane circostanti. Inoltre, la chirurgia robotica consente di effettuare interventi precisi e minimamente invasivi, riducendo il dolore e il tempo di degenza delle pazienti.

In conclusione, il cancro al seno non è più una sentenza di morte, ma una malattia che può essere combattuta con successo grazie alle nuove scoperte e alle terapie personalizzate. L’Ieo è un esempio di eccellenza nella ricerca e nella cura del cancro al seno, mettendo al centro delle proprie attività la qualità della vita delle pazienti e l’approccio olistico alla malattia. Grazie a questi sforzi, sempre più donne possono guarire dal cancro al seno e tornare a vivere una vita normale e felice.

