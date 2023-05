Dead – Death – Obituary News : 10th grade student dies after encountering snake in Thiruvananthapuram home

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

അഭിനവ് സുനിൽ: പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി പാമ്പുകടിയേറ്റ് മരിച്ചു

കേരളത്തിന്റെ തെക്ക് കാടുകളിലെ കാട്ടാക്കടിയിലെ ഒറ്റശേഖരമംഗലത്ത് ഒഴുകുന്ന ഒരു പാമ്പുകടിയെ കുട്ടിയുടെ മരണം ഉണ്ടായി. അഭിനവ് സുനിൽ, പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി, ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നൽകിയാൽ മരിച്ചു. ആശുപത്രിയിലെത്തിച്ചെങ്കിലും സ്ഥിതി വഷളായതോടെ അവന് ജീവനക്കാരെ കിട്ടിയില്ല. കുട്ടിയുടെ പിതാവ് അഭിനവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു എന്നാണ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചത്.

കാട്ടാക്കടിയിൽ നിന്നും പാമ്പ് കണ്ടെടുത്തു

കുട്ടിയുടെ പിതാവായ സുനിൽ മുകുന്ദരാജിന്റെ ഓട്ടോയിൽ സമീപത്തുള്ള ഒരു ആശുപത്രിയിൽ കുട്ടിയെ എത്തി. അവിടെ നിന്ന് കുട്ടിയുടെ സമ്പർക്കം കണ്ടെത്തിയ പാമ്പുകടിയെത്തിയാൽ അവന് പിന്നീട് മരിച്ചു. പിന്നെ പാമ്പ് കടിയേറ്റതായി സംശയം തുടർന്നു. പക്ഷേ പിതാവായ സുനിൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു പാമ്പുകടിയെ കടിച്ചതാകുന്നത് എന്നാണ് വീട്ടുകാർ കരുതിയത്.

അച്ഛനോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അഭിനവ് സുനിൽ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ നൽകിയെന്ന് അറിയിച്ചു

അഭിനവ് സുനിൽ മുകുന്ദരാജിന്റെ ഓട്ടോയിൽ സമീപത്തുള്ള ആശുപത്രിയിലെത്തിയാൽ അവിടെ നിന്ന് ഡോക്ടർമാർ കുട്ടിയുടെ സ്ഥിതി കണ്ടെത്തിയും അവനെ ചികിത്സാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയും ബാധിച്ചു. പിന്നെ അച്ഛനോട് പറ

News Source : News18 Malayalam

Source Link :തിരുവനന്തപുരത്ത് വീടിനുള്ളിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കെ പാമ്പുകടിയേറ്റ് പത്താം ക്ലാസ് വിദ്യാർത്ഥി മരിച്ചു/