Dead – Death – Obituary News : 10th grader takes own life after failing exam

புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் தமிழக அரசு பாடத்திட்டம் கடைபிடிக்கப்படுகிறது: பொதுத்தேர்வுகள் நடைபெற்றன

தமிழக அரசு பாடத்திட்டம் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் தோன்றிய புதுச்சேரி மாவட்டத்தில் முதல் பொதுத்தேர்வுகளின் முடிவுகள் வெளியிடப்பட்டுள்ளன. இந்த தேர்வில் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலை சேர்ந்த 15,415 மாணவர்கள் தேர்வு எழுதினர். இவர்களில் மொத்தம் 13,738 மாணவர்கள் தேர்ச்சி பெற்றனர்.

இந்த தேர்வில் அரசு மற்றும் தனியார் பள்ளிகளில் படித்த 13,738 மாணவர்களும், மற்றும் பள்ளிகளில் படித்த 6,700 மாணவர்களும் தேர்ச்சி பெற்றுள்ளனர். புதுச்சேரி, காரைக்காலில் அனைத்து அரசு, தனியார் பள்ளிகளின் தேர்ச்சி சதவீதம் 89.12 சதவீதம் மற்றும் அரசு பள்ளிகளின் தேர்ச்சி சதவீதம் 78.92 ஆகும்.

கடந்த ஆண்டு பொதுத்தேர்வில் தேர்ச்சி விகிதம் குறைவாகும் போது, இந்த தேர்வில் தேர்ச்சி விகிதம் குறைவு என்று சொல்ல முடியும். இதன் மூலம் காரைக்கால் மாணவர் தூக்கிட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.

காரைக்கால் மாவட்டத்தில் நகரைச் சேர்ந்த ஓட்டுநர் ஐயப்பன் மற்றும் அவரது மகன் ராகவன் தேர்வில் தோல்வி அடைந்தனர். ராகவனின் மரணத்திற்கு காரணமாக மன அழுத்தத்தில் இருந்த மாணவர் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்கு போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டுள்ளார்.

இந்த சம்பவம் குறித்து விரைந்து வந்த காரைக்கால் போலீசார் மாணவன் உடலை கைப்பற்றி பிரேத பரிசோதனைக்கு மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் இது குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர்.

புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் தோன்றிய தேர்வில் தேர்ச்சி விகிதம் குறைவாகும் போது, மாணவர்கள் நிறைவாக முன்னேற்றம் செய்ய வேண்டும். மாணவர்கள் தங்கள் உயர்வுகளை அடையும் தனித்துவ முறைகளில் பயின்று தேர்ச்சி பெறுவதையும், தங்கள் தகுதிகளை மேம்படுத்துவதை

News Source : தினத்தந்தி

Source Link :Student commits suicide after failing in 10th class general exam..!/