Dead – Death – Obituary News : 58+ Deaths in 2023 Char Dham Yatra

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Char Dham Yatra 2023: विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा के आगाज

उत्तराखण्ड स्थित इन चार धाम गंगोत्री, यमुनोत्री, बदरीनाथ, केदारनाथ धाम के पट अप्रैल माह के अंत में खुल चुके हैं। बड़ी संख्या में पूरे देश से श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आ रहे हैं।

चारधाम यात्रा के खुलने की खबर

Char Dham Yatra 2023: अप्रैल माह के अंत में उत्तराखंड के सभी चार धाम गंगोत्री यमुनोत्री बदरीनाथ केदारनाथ के कपाट श्रद्धालुओं के लिए खुल चुके हैं। प्रति दिन देशभर से बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ दर्शन करने आते हैं।

मौत की खबरें आ रही हैं

चारधाम यात्रा के कपाट खुले अभी तक 27 दिन हुए हैं। चारधाम यात्रा में दर्शनार्थियों को कोई समस्या न हो इसलिए जिला प्रशासन अपनी पूरी कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी ओर जान गवाने वाले श्रद्धालुओं की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। इन 27 दिनों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु की मौत की खबरें आ रही हैं। अब तक कुल 58 दर्शनार्थियों की मौत हो चुकी है।

स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी की गई एडवाइजरी

सरकार जारी कर चुकी है एडवाइजरी चारधाम यात्रा पर गए श्रद्धालुओं के लिए। सभी दर्शनार्थियों को जाने से पहले उस एडवाइजरी को सही तरह से पड़कर फॉलो करना चाहिए।

संख्या में इजाफा

जगह-जगह केदारनाथ पैदल मार्ग से लेकर सड़क मार्ग पर 5 किलोमीटर के अन्तराल पर छोटे बड़े अस्पताल से लेकर छोटे केंद्र स्थापित किए गए हैं।

मौत के कारण

अधिकतर मौतों का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। ऐसे में अब यहां ये प्रश्न खड़ा होता है कि स्वास्थ्य विभाग जब इतने दावे कर रहा है और केदारनाथ से लेकर सोनप्रयाग गौरीकुण्ड और हर स्थान पर पैरामेडिकल स्टाफ और अस्पताल खोले हुए हैं, जगह जगह मरीजों को इलाज दिया जा रहा है तो भी इतनी मौते क्यों?

स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दी चेतावनी

2400 लोगों को स्वास्थ्य विभाग की टीम ने दी चेतावनी। फेफड़े क

1. Char Dham Yatra fatalities

2. Chardham Yatra 2023 death toll

3. Safety measures for Char Dham Yatra

4. Chardham Yatra accident news

5. Char Dham Yatra pilgrimage safety concerns

News Source : Vertika Sonakia

Source Link :char dham yatra 2023 death case increase more than 58 pilgrims died during chardham yatra me marne walon ki sankhya Latest News in Hindi, Newstrack Samachar, Aaj Ki Taja Khabar/