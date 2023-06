Dead – Death – Obituary News : Actor Mangal Dhillon dies of cancer

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

नई दिल्ली: Mangal Dhillon passed away: हिंदी और पंजाबी इंडस्ट्री का जाना माना नाम एक्टर मंगल ढिल्लन ने आज सुबह इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया. वे पिछले कुछ सालों से कैंसर की बीमारी से जूझ रहे थे. उनका पंजाब के लुधियाना शहर के एक अस्पताल में इलाज चल रहा था. बीते कुछ दिनों से उनकी तबियत काफी खराब थी और आज रविवार की सुबह एक्टर ने अंतिम सांस ली. एक्टर की मौत की खबर से उनके चाहने वालों को सदमा लगा है.

यशपाल शर्मा ने दी जानकारी

एक्टर यशपाल शर्मा ने एक्टर मंगल ढिल्लन की मौत की पुष्टि की है. यशपाल ने बताया कि वे लम्बे समय से कैंसर से पीड़ित थे और लुधियाना के कैंसर अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. वहीं एक्टर के निधन से पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है. फैंस और तमाम सेलेब्स एक्टर के निधन पर शोक व्यक्त कर रहे हैं. बता दें कि एक्टर का जन्म फरीदकोट के एक पंजाबी परिवार में हुआ था. उन्होंने वहीं से पढ़ाई की थी. इसके बाद वह फैमिली के साथ उत्तर प्रदेश आए और दोबार फिर पंजाब जाकर अपनी ग्रेजुएशन पूरी की थी.

ऐसे की थी करियर की शुरुआत

मंगल एक्टर होने के साथ साथ एक लेखक और फिल्म निर्देशक भी थे. उन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत नाटकों से की थी. उन्होंने दिल्ली और चंडीगढ़ के रंगमंच पर खूब काम किया और फिर फिल्मों और सीरियल्स की दुनिया में अपनी धाक जमाई.

उन्होंनें ढेरों हिंदी फ़िल्मों के साथ साथ कई मशहूर टीवी सीरियलों में कैरेक्टर और निगेटिव भूमिकाएं निभाकर नाम और शोहरत हासिल की थी.

मंगल ढिल्लन की यादगर फिल्में

बता दें कि मंगल ढिल्लन ने खून भरी मांग, जख्मी औरत, दयावान, भ्रष्टाचार, अकेला, विश्वात्मा, अम्बा, अकेला, जिंदगी एक जुआ, दलाल, साहिबान, जैसी कई फिल्मों में काम किया और अपना एक अलग मुकाम हासिल किया था.

अपने अंतिम कार्यक्रम के लिए मंगल ढिल्लन ने फिल्म ‘दिल बोले हदीप्पा’ में अपनी अंतिम भूमिका निभाई थी। उनका जाना सिनेमा जगत के लिए एक बड़ा नुकसान है।

फैंस की राय पर एक ट्वीटर यूजर ने लिखा, “अब एक और बड़ा नाम चला गया है हमसे। एक्टर और लेखक मंगल ढिल्लन ने हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। उनकी यादें और फिल्में हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं।”

वहीं एक अन्य ट्वीट इस तरह से है, “बहुत दुख हो रहा है। एक्टर मंगल ढिल्लन का निधन हो गया है। उनका कैंसर से जूझना अधिक बढ़िया नहीं हुआ। फिल्म इंडस्ट्री एक अभिनेता खो चुकी है। उनकी याद में मेरी श्रद्धांजलि।”

मंगल ढिल्लन के निधन की खबर सुनकर सभी उनके परिवार और चाहने वालों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं। वे एक अभिनेता के रूप में नहीं

