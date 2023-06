Dead – Death – Obituary News : Balasore Train Accident Death Toll Rises to 291

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

बालासोर रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या 291 हुई

बिहार के एक घायल यात्री की शनिवार को यहां एससीबी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मृत्यु होने से बालासोर रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या 291 हो गई है। यह जानकारी अधिकारियों ने दी।

दुर्घटना के बारे में

बालासोर रेल दुर्घटना 28 जनवरी को हुई थी जब हावड़ा-विशाखापट्टनम एक्सप्रेस और बालासोर-भुवनेश्वर इंटरसिटी ट्रेन के बीच टक्कर हुई। दुर्घटना में कई लोग घायल हो गए थे और कुछ लोगों की मौत भी हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद से लोगों की संख्या मृतकों के बढ़ते जा रही है।

दुर्घटना के बाद कार्यवाही

दुर्घटना के बाद रेलवे ने त्वरित कार्यवाही शुरू की थी और घायलों को उपचार के लिए अस्पतालों में भेजा गया था। इसके अलावा रेलवे ने मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी फैसला किया था। अधिकारियों ने बताया कि रेलवे द्वारा घायलों के उपचार के लिए नौ अस्पतालों में बेड उपलब्ध कराए गए हैं।

दुर्घटना की जांच की जाएगी

दुर्घटना के बाद रेलवे द्वारा जांच की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न हों। रेलवे ने बताया कि दुर्घटना के बाद ट्रेनों की रफ्तार कम कर दी गई है ताकि दुर्घटना न हो। इसके अलावा रेलवे ने यात्रियों को समय पर सूचना देने के लिए ट्रेनों को ट्रैकिंग सिस्टम से लिंक करने का भी फैसला किया है।

सुरक्षा के लिए जरूरी कदम

बालासोर रेल दुर्घटना ने हमें यह दिखाया है कि सुरक्षा को लेकर हमें और ज्यादा सतर्क होना चाहिए। रेलवे को यात्रियों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए जैसे कि ट्रेनों के इंजन और ट्रैकों की नियमित जांच करना, ट्रेनों की रफ्तार कम करना और ट्रेनों को ट्रैकिंग सिस्टम से लिंक करना। इसके अलावा यात्रियों को भी सतर्क होना चाहिए और यात्रा से पहले अपनी सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाने चाहिए।

समाप्ति

बालासोर रेल दुर्घटना में मरने वाले लोगों की संख्या 291 हो गई है। इस दुर्घटना के बाद रेलवे ने कार्यवाही शुरू की है जिसमें घायलों को उपचार दिया जा रहा है और मृतकों के परिवारों को आर्थिक सहायता भी दी जा रही है। दुर्घटना की जांच की जाएगी ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न हों। सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए ताकि इस तरह की घटनाएं फिर से न हों।

News Source : Bhasha

Source Link :Balasore Train Accident Death Toll Mounts: बालासोर ट्रेन दुर्घटना में मृतक संख्या बढ़कर 291 हुई/