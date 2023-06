Dead – Death – Obituary News : Binu Adimali’s Health Improves After Car Accident in Kollam

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

കൊച്ചി: നടനും മിമിക്രി കലാകാരനുമായ കൊല്ലം സുധിയുടെ മരണത്തിനിടയാക്കിയ വാഹനാപകടത്തില്‍ പരിക്കേറ്റ് ചികിത്സയില്‍ കഴിയുന്ന നടന്‍ ബിനു അടിമാലിയുടെയും ഡ്രൈവര്‍ ഉല്ലാസിന്റെയും ആരോഗ്യനിലയില്‍ പുരോഗതി. കൊച്ചിയിലെ ആശുപത്രിയില്‍ തീവ്രപരിചരണ വിഭാഗത്തില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ബിനു അടിമാലിയിപ്പോള്‍.

അപകടനില തരണം ചെയ്തു

തിങ്കളാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെ നാലരയോടെ തൃശ്ശൂര്‍ കയ്പ്പമംഗലം പനമ്പിക്കുന്നില്‍ വച്ചായിരുന്നു അപകടം. വടകരയില്‍ നിന്ന് പരിപാടി കഴിഞ്ഞ് തിരികെ തിരുവനന്തപുരത്തേക്ക് പോകുകയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം സഞ്ചരിച്ച കാര്‍ എതിരെ വന്ന പിക്കപ്പുമായി കൂട്ടിയിടിക്കുകയായിരുന്നു. ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ സുധിയെ കൊടുങ്ങല്ലൂര്‍ എ.ആര്‍ ആശുപത്രിയില്‍ എത്തിച്ചുവെങ്കിലും ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാനായില്ല.

സുധിയുടെ സംസ്‌കാരം

സുധിയുടെ സംസ്‌കാരം ഇന്ന് നടക്കും. ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മണിക്ക് കോട്ടയം തോട്ടക്കാട് റീഫോര്‍മിഡ് ആഗ്ലിക്കന്‍ ചര്‍ച്ച് ഓഫ് ഇന്ത്യ ചര്‍ച്ച് സെമിത്തേരിയിലാണ് സംസ്‌കാരം നടക്കുക.

ബിനു അടിമാലിയുടെ ചികിത്സയില്‍

ബിനു അടിമാലിയുടെ ചികിത്സയില്‍ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് സുധി ഇപ്പോള്‍. കാരണം അവന്റെ പുറം പക്ഷം തുറന്നിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞതായിരുന്നു പുതിയവായി വാര്‍ത്തകള്‍. ഇത്തരം അപകടങ്ങള്‍ ഉണ്ടാകുന്നത് കാറുകളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ഉള്ളതിനാല്‍ വളരെ സാധാരണമാണ്. കാരണം കാര്‍ പുറത്തുള്ള പോരാട്ടത്തില്‍ ഉണ്ടാകുന്ന പരിക്കേറ്റുകളില്‍ ജീവന്‍ രക്ഷിക്കാന്‍ കാരണം നിരവധി സമയം എടുത്ത് ചികിത്സ നല്‍കാന്‍ പരിശ്രമിക്കേണ്ടതാണ്.

കാര്‍ പരിപാടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് പല നിയമങ്ങള്‍ പോലീസ് പാലിക്കുന്നു. പല സാമ്പത്തിക നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്ന അപകടങ്ങള്‍ സംഭവിക്കുന്നതിനാല്‍ പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന കാരാവാഹനങ്ങളെ പരിശീലിക്കുന്ന പോലീസുകാരും പലരും ഉണ്ട്. കാരിന്റെ പരിപാടികള്‍ സംബന്ധിച്ച് പല അറിവുകള്‍ ലഭ്യമാക്കാന്‍ ഇന്നലെയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ പ

