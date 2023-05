Dead – Death – Obituary News : BJP Worker’s Death: Body Recovered, Murder Allegation Against TMC

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

জামুড়িয়ায় ফের বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার

কলকাতা, ১৯ মেঃ গতকাল রাতে পশ্চিমবঙ্গের মূলধারাটি হিসেবে পরিচিত জামুড়িয়া গ্রামে বিজেপি কর্মী অশোক চক্রবর্তীর দেহ উদ্ধার হয়। ওর দেহ ঝোপের মধ্যে থেকে ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। বিজেপি কর্মীর পরিবারের সদস্যরা জানান, অশোক চক্রবর্তী একজন একাউন্ট এক্সিকিউটিভ ছিলেন। এক জন বিজেপির কর্মীও নাম সোমেন মন্ডল। তিনি জানান, অশোক চক্রবর্তী গ্রামে বিক্ষোভ হিসেবে বিজেপির সংগীতে যোগদান করেছিলেন। এক মাস ধরে তিনি বিজেপির সমর্থনে কাজ করছিলেন।

তৃণমূলের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ বিজেপির

স্থানীয় পুলিশের জন্য কাজ করছিলেন অশোক চক্রবর্তী এবং এক দিন তিনি গ্রামে ফিরে আসলেন না। তারপর গ্রামের তৃণমূল কর্মীরা অশোক চক্রবর্তী এর ছাত্র এবং কাজ কর্মী সোমেন মন্ডলকে হত্যা করে নিজেদের উপস্থাপন করে। তবে তৃণমূলের প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এর প্রতি বিষয়টি জানাতে না চেষ্টা করছেন।

বিভ্রান্ত করছে, তদন্ত হোক, পাল্টা তৃণমূল

ঘটনার পর বিভিন্ন অভিযোগ ও নিষ্পত্তির আশঙ্কার মধ্যেই তৃণমূল ও বিজেপি। তৃণমূলের প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ঘটনাটি জানাতে হলে প্রথমেই তিনি বিজেপি ও সিপিএম কর্মীদের দাবিতে দল পরিবর্তন করতে চান। বিজেপির প্রতিষ্ঠাতা আড়মিত শাহ একটি টুইট দিয়ে জানিয়েছেন, ‘ঘটনাটি হতে পারে না বলে আমি বিশ্বাস করি। তবে তৃণমূল ও সিপিএম কর্মীদের দাবি করছি, দল পরিবর্তন করতে হবে।’

বিজেপি এবং সিপিএম দল ঘটনাটি নিষ্পত্তি করার জন্য কমিশন গঠনের দাবিতে এগিয়ে আছে। তৃণমূলের প্রধানমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের পার্টি কর্মীদের জন্য শোক প্রকাশ করেছেন। তিনি টুইটে জানান, ‘ঘটনার পর আমি শোক প্রকাশ করি। তৃণমূলের সমর্থকদের জন্য এটি একটি দুঃখজনক ঘটনা। তবে আমরা একটি তদন্ত পরিচালনা করছি এবং ঘটনার সত্যতা নির্ধারণ করব।’

গ্রামে পুলিশের কাজকর্তারা দায়িত্ব পালন করছেন

জামুড়িয়া গ্রামে পুলিশের কাজকর্তারা ঘটনার তদন্ত করছেন। তাদের দায়িত্ব হল ঘটনাটি নির্ধারণ করা এবং দুইটি পার্টি মধ্যে তথ্য সংগ্রহ করা। পুলিশ এখন অশোক চক্রবর্তী এবং সোমেন মন্ডলের প্রতিষ্ঠানে তদন্ত করছে। জামুড়িয়া গ্রামে স্থানীয় লোকজন দাবি করছেন, ঘটনাটি নির্দোষ ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে না দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তদন্ত হতে হবে।

পরবর্তী পদক্রম

জামুড়িয়া গ্রামে ঘটনার পর বিভিন্ন পদক্রমে অন্যদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে। একটি আদেশ প্রকাশিত হয়েছে যে সকল পুলিশ কর্মীদের দায়িত্ব হল ঘটনাস্থলে উপস্থিত হওয়া এবং ঘটনাটি নির্ধারণ করা। অবস্থানটি সুরক্ষিত রাখা হবে এবং নিষ্পত্তিটি দ্রুত জানানো হবে। উদ্ধারকৃত দেহ পর্যবেক্ষণের পর ঘটনার সত্যতা নির্ধারণ করা হবে। এছাড়াও পুলিশ কর্মীদের দায়িত্ব হল ঘটনাটি চার্জ করা এবং দুইটি পার্টি মধ্যে শান্তিপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন করা।

সামাজিক সম্পর্ক নিরাপদ রাখার জন্য সরকারের দায়িত্ব

জনসাধারণের পক্ষে জামুড়িয়া গ্রামে ঘটনাটি বিস্তারিত বিবেচনা করতে হবে। সরকারের দায়িত্ব হল সামাজিক সম্পর্ক নিরাপদ রাখার জন্য নোটিশ প্রকাশ করা এবং লোকজনদের সাথে সকল প্রকার সম্পর্ক স্থাপন করা। সরকার একটি কমিটি গঠনের পরামর্শ দিতে পারে যা ঘটনার পরবর্তী পদক্রম নির্ধারণ করবে।

জামুড়িয়া গ্রামে ঘটনাটি নির্দোষ করা কঠিন কিন্তু এটি কর্মীদের জন্য একটি দুঃখজনক ঘটনা। এই ধরনের ঘটনাসমূহ নিরাপদ রাখার জন্য সমস্ত পক্ষের সহযোগিতা প্রয়োজন।

Jamuria BJP worker death Trinamool Congress accused of BJP worker’s murder BJP demands justice for Jamuria worker’s death Political violence in West Bengal Tensions rise between BJP and TMC in West Bengal

News Source : ABP Ananda

Source Link :BJP Worker Death : জামুড়িয়ায় ফের বিজেপি কর্মীর দেহ উদ্ধার, খুনের অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে/