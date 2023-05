Dead – Death – Obituary News : Bus Accident in Kalol: 4 Passengers Injured at Bus Stand

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

કલોલઃ ખાનગી બસની એસટીને ટક્કર, બસ સ્ટેન્ડ પર ઉભેલા 4 મુસાફરો કચડાઈ ગયા

ગુજરાતના વડોદરા શહેરમાં આજે સવારે કલોલ એસટીને ટક્કર થઇ છે. ખાનગી બસની એસટીને ટક્કર થઈ છે જે બસ સ્ટેન્ડ પર ઉભેલા 4 મુસાફરો કચડાઈ ગયા છે. કેટલાક મુસાફરો જખ્મી થયા છે અને કેટલાકને હાલની સ્થિતિ વિશે કોઈ જાણકારી નથી.

ખાનગી બસની એસટીને ટક્કર

ખાનગી બસની એસટી બધા વડા શહેરોમાં વાપરાતી બસ છે. આ બસ અત્યાર સમય માટે એક પોપ્યુલર ઓપ્શન છે. આ સમયે બસ સ્ટેન્ડ પર ઉભેલા 4 મુસાફરો કચડાઈ ગયા છે.

મુસાફરોની સ્થિતિ

કેટલાક મુસાફરો જખ્મી થયા છે જેમાં વધુમાં થોડી ખાંચી જખ્મી થયા છે. કેટલાક મુસાફરોને હાલની સ્થિતિ વિશે કોઈ જાણકારી નથી.

પોલીસ પરિવારોની પરવાનગી

ખાનગી બસની એસટીને ટક્કર થતા પછી બસ સ્ટેન્ડ પર પોલીસ પરિવારોની પરવાનગી લેવામાં આવી છે. પોલીસ તરફથી માહિતી મળી છે કે બસ સામે એક ગાડીને મોટી સ્પીડ થી ઓવરટેક કરતા હોઈ બસ એસટીને ટક્કર આવી હતી. પોલીસ હાલની સમયે વધુ માહિતી આપી નથી શકી.

બસ સ્ટેન્ડ પર ભીડ

ખાનગી બસની એસટીને ટક્કર થતા પછી બસ સ્ટેન્ડ પર ભીડ ઉભી હતી. બસ સ્ટેન્ડ પર કોઈપણ મુસાફરોની સાથે વાર્તાઓ કરી શકતા નથી હતી. પોલીસ તરફથી ભીડને વિસ્તારમાં લઇ લીધી હતી.

કલોલ એસટીની સ્થિતિ

કલોલ એસટીની સ્થિતિ હાલની સમયે વધુ માહિતી મળી નથી. પોલીસ તરફથી હાલની સ્થિતિ વિશે કોઈ જાણકારી આવી નથી છે. કલોલ એસટીની સ્થિતિ વિશે નવીનતમ માહિતી મળતી રહેશે.

સુરક્ષા સંબંધિત સૂચનાઓ

સુરક્ષા સંબંધિત સૂચનાઓ નિમ્નું છે:

બસ સામે ગાડીને ઓવરટેક કરતા હોવાથી સાવધાન રહો.

બસ સ્ટેન્ડ પર ભીડમાં જઈ પણ સાવધાની રાખો.

બસ માં સવારી કરતા સમયે સાવધાની રાખો.

જાહેર સ્થાનો પર કોઈ અનાવશ્યક ગતિવિધિઓ કરવાનો પ્રયાસ ના કરો.

સારાંશ

ખાનગી બસની એસટીને ટક્કર થતા પછી બસ સ્ટેન્ડ પર ઉભેલા 4 મુસાફરો કચડાઈ ગયા છે. કેટલાક મુસાફરો જખ્મી થયા છે અને કેટલાકને હાલની સ્થિતિ વિશે કોઈ જાણકારી નથી. પોલીસ તરફથી હાલની સ્થિતિ વિશે કોઈ જાણકારી આવી નથી છે. બસ સામે એક ગાડીને મોટી સ્પીડ થી ઓવરટેક કરતા હોઈ બસ એસટીને ટક્કર આવી હતી. પોલીસ તરફથી ભીડને વિસ્તારમાં લઇ લીધી હતી.

News Source : News18 Gujarati

Source Link :કલોલઃ ખાનગી બસની એસટીને ટક્કર, બસ સ્ટેન્ડ પર ઉભેલા 4 મુસાફરો કચડાઈ ગયા/