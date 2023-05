Dead – Death – Obituary News : Cast of Suicide Squad with Margot Robbie and Will Smith

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Suicide Squad: il film del 2016 che ha portato gli antieroi dei fumetti DC Comics sul grande schermo

Suicide Squad è un film del 2016 diretto da David Ayer, basato sull’omonimo gruppo di antieroi dei fumetti DC Comics. Il film ha visto la partecipazione di un cast corale composto da attori come Will Smith, Margot Robbie, Viola Davis, Jared Leto e altri ancora.

La trama del film

Il film racconta la storia di un gruppo di criminali, detenuti in prigione per i loro crimini, che vengono reclutati dal governo degli Stati Uniti per formare un’unità speciale chiamata Suicide Squad. Il loro compito è quello di combattere contro una minaccia imminente, la quale mette a rischio la sicurezza del mondo intero.

I membri della Suicide Squad sono tutti personaggi molto particolari e conosciuti nell’universo DC Comics. Tra di essi troviamo Deadshot, interpretato da Will Smith, un assassino che non sbaglia mai un colpo; Harley Quinn, interpretata da Margot Robbie, l’ex-psichiatra del Joker che ha perso la testa per lui; e infine il Joker, interpretato da Jared Leto, il famoso criminale che cerca in tutti i modi di riconquistare Harley Quinn.

Gli antieroi di Suicide Squad

La particolarità della Suicide Squad risiede proprio nel fatto che i suoi membri sono tutti antieroi, ovvero personaggi che non seguono le regole e che non si comportano come dei veri e propri supereroi. Al contrario, sono dei criminali che vengono costretti a combattere per il bene comune.

Questa scelta del regista David Ayer è stata molto apprezzata dai fan dei fumetti DC Comics, i quali hanno sempre amato i personaggi che si discostano dal classico stereotipo del supereroe buono e giusto.

La colonna sonora del film

Una delle particolarità di Suicide Squad è la sua colonna sonora, composta da brani di artisti famosi come Eminem, Twenty One Pilots, Lil Wayne e tanti altri ancora. La musica è stata scelta con cura per dare al film un’atmosfera ancora più particolare e intensa.

Il successo di Suicide Squad

Nonostante alcune critiche negative da parte della critica cinematografica, Suicide Squad si è rivelato un grande successo al botteghino. Il film ha incassato oltre 746 milioni di dollari in tutto il mondo, dimostrando così che la scelta di portare gli antieroi dei fumetti DC Comics sul grande schermo è stata vincente.

Oltre al successo commerciale, Suicide Squad ha anche avuto un impatto culturale molto forte, diventando un vero e proprio fenomeno di costume. I personaggi del film sono diventati iconici e hanno ispirato molti cosplay e fan art su internet.

Conclusioni

Suicide Squad è un film che ha portato gli antieroi dei fumetti DC Comics sul grande schermo, dimostrando che anche i personaggi meno convenzionali possono avere successo al cinema. La scelta di David Ayer di creare un cast corale di criminali è stata molto apprezzata dai fan dei fumetti, i quali hanno sempre amato i personaggi che si discostano dal classico stereotipo del supereroe buono e giusto. La colonna sonora del film è stata scelta con cura per dare al film un’atmosfera ancora più particolare e intensa. Nonostante alcune critiche negative, Suicide Squad si è rivelato un grande successo commerciale e culturale, diventando un vero e proprio fenomeno di costume.

