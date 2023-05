Dead – Death – Obituary News : Chennai student killed by falling tree branch

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

கம்பம்: சென்னையில் இருந்து சுற்றுலா வந்தவர்கள் சுருளி அருவியில் குளித்து விட்டு திரும்பிய போது

கம்பம் சுருளி அருவிக்கு சுற்றுலா வந்தவர்கள் சென்னையில் இருந்து அங்கு கிளை முறிந்து விழுந்ததில், பத்தாம் வகுப்பு மாணவி பலியானார்.

நிக்சன் – கிருஷ்ணமாலா தம்பதி

சென்னை, நீலாங்கரை பகுதியில் வசிப்பவர் நிக்சன் – கிருஷ்ணமாலா தம்பதி. இவர்கள் குடும்பத்தினர் ஆறு பேர் காரில் தேனி மாவட்டம்.

நேற்று மதியம் அருவியில் குளித்து விட்டு திரும்பியபோது, அருவிக்கு அருகில் பெரிய மரம் ஒன்றின் அருகே நின்றனர். அப்போது மரத்தின் கிளை முறிந்து, நிக்சன் மகள் பெமினா, 15, தலையில் விழுந்தது. இதில், படுகாயமடைந்த அவர் அதே இடத்தில் பலியானார். ராயப்பன்பட்டி போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்.

News Source : Dinamalar

Source Link :Chennai student dies after tree branch falls | மரக்கிளை விழுந்ததில் சென்னை மாணவி பலி/