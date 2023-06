Dead – Death – Obituary News : Chinese media spotlights influencer’s death attempting 100kg weight loss

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Spiritul și spada

Împlinindu-se (deocamdată), cu Eşecul gândirii calculatoare şi reafirmarea metafizicii (Editura Tribuna, Cluj-Napoca 2022), acest enunţ/teorie deja tari ale gândirii („imaginativul poietic raţional metafizic”) – o înfrângere, un eşec, ca să deschidem paranteza, cum se ştie…

Reafirmarea metafizicii și eșecul gândirii calculatoare

În ultimii ani, odată cu dezvoltarea tehnologiei și a gândirii științifice, metafizica a fost adesea considerată o disciplină depășită și inutilă. Totuși, în Eșecul gândirii calculatoare şi reafirmarea metafizicii, autorul reia importanța metafizicii și a gândirii raționale într-o lume dominată de tehnologie și pragmatism.

Prin teoria „imaginativul poietic raţional metafizic”, autorul argumentează că metafizica este esențială pentru o înțelegere mai profundă a lumii și a noastră înșine. În plus, autorul subliniază importanța gândirii raționale, care trebuie să fie combinată cu imaginația și creativitatea.

În același timp, autorul argumentează că gândirea calculatoare este limitată și nu poate rezolva problemele complexe ale lumii noastre. Deși tehnologia poate fi utilă în multe situații, nu poate fi folosită exclusiv pentru a găsi soluții la problemele noastre.

Spiritualitatea și spada

În cartea sa, autorul subliniază importanța spiritualității și a luptei interioare pentru a obține o înțelegere mai profundă a lumii și a noastră înșine. Într-o lume dominată de tehnologie și pragmatism, este important să nu uităm că suntem ființe umane și avem nevoie de o conexiune cu ceva mai mare decât noi înșine.

Autorul argumentează că această conexiune este esențială pentru a găsi sensul vieții și a ne îndeplini scopurile. De asemenea, autorul subliniază importanța luptei interioare pentru a ne depăși limitele și a ne îmbunătăți ca ființe umane.

În acest sens, autorul utilizează simbolul spadei pentru a reprezenta lupta interioară și efortul necesar pentru a ne depăși limitele. Spada reprezintă și curajul și hotărârea necesare pentru a înfrunta provocările vieții și a ne îndeplini scopurile.

Concluzie

Eșecul gândirii calculatoare şi reafirmarea metafizicii oferă o perspectivă interesantă asupra lumii noastre și a noastre înșine. Cartea subliniază importanța gândirii raționale, a imaginației și a creativității, dar și a spiritualității și a luptei interioare.

Prin utilizarea simbolului spadei, autorul reprezintă efortul și hotărârea necesare pentru a ne depăși limitele și a ne îndeplini scopurile. Într-o lume dominată de tehnologie și pragmatism, aceste idei pot fi adesea uitate sau neglijate, dar sunt esențiale pentru o viață împlinită și pentru o înțelegere mai profundă a lumii și a noastră înșine.

