Dead – Death – Obituary News : College Student Commits Suicide

நசரத்பேட்டை மாணவியின் உடல் மீட்டும் பிரேத பரிசோதனை

மாணவியின் பிரேத பரிசோதனைக்காக போலீசார் அனுப்பினர்

நசரத்பேட்டை, திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் உள்ள பள்ளிப்பட்டு காளிங்கபுரத்தைச் சேர்ந்தவர் சொக்கலிங்கம் மகள் ஜெயா, 19 வயது மாணவி ஆக இருந்தார். செம்பரம்பாக்கத்தில் உள்ள டி.எம்.ஜ., தனியார் கல்லுாரி விடுதியில் தங்கி, மூன்றாம் ஆண்டு பொறியியல் படித்து வந்தார்.

நேற்று முன்தினம் இரவு, சக மாணவியர் இரவு படிப்புக்காக படிப்பறைக்கு சென்றனர். தலை வலிப்பதாக கூறி, விடுதி அறையில் ஜெயா மட்டும் தனியாக இருந்தார். சிறிது நேரம் கழித்து, மாணவியர் அறைக்கு திரும்பி வந்தபோது, ஜெயா துாக்கில் தொங்கியது தெரிந்தது.

விடுதி நிர்வாக புகாரின் படி, நசரத்பேட்டை போலீசார் மாணவியின் உடலை மீட்டு, பிரேத பரிசோதனைக்காக, கீழ்ப்பாக்கம் அரசு மருத்தவமனைக்கு அனுப்பினர். போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில், மாணவியின் தந்தை சொக்கலிங்கம், விடுதியில் உணவு சரியில்லை என, கல்லுாரி நிர்வாகத்திடம் புகார் தெரிவித்ததாக கூறப்படுகிறது.

பிரச்னை மூலம் போலீசார் விசாரிக்கின்றனர்

இதனால் ஏற்பட்ட பிரச்னையா அல்லது வேறு காரணமா என, போலீசார் விசாரிக்கின்றனர். இது போலீசாரின் முதற்கட்ட விசாரணையில் தெரிவிக்கப்பட்டது. இந்த வழக்கில் மாணவியின் பிரார்த்தனை மீண்டும் பரிசோதிக்கப்பட்டு அவன் பிற மாணவிகளுக்கு மீண்டும் படிக்க அனுமதி அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

News Source : Dinamalar

Source Link :College student commits suicide | கல்லுாரி மாணவி துாக்கிட்டு தற்கொலை/