Dead – Death – Obituary News : College student killed in hit-and-run accident due to unavailability of motorcycle helmet

தேவாரத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கி தராததால் விரக்தியடைந்த கல்லூரி மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார்

விரக்தியடைந்த கல்லூரி மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்தது என்ன?

தேவாரத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கி தராததால் விரக்தியடைந்த கல்லூரி மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். இது ஒரு பரபரப்பு மற்றும் கொடிய விதிகளின் மூலம் செய்யப்பட்ட ஒரு கொலைக்கு பக்கமாக வருகிறது.

காரணம்

கல்லூரி மாணவர் ஒரு மோட்டார் சைக்கிள் வாங்க முடியாத நிலையில் இருந்தார். இந்த விஷயத்தை அறிவிக்காத பெற்றோர்கள் மற்றும் கல்லூரி மாணவர்கள் தேவாரத்தில் ஒரு ஊரில் உள்ள ஒரு வசதியை வாங்கவும் போது அவர்கள் அதன் பற்றிய கருத்து மற்றும் கட்டுப்பாடுகளை அறியாது வந்தனர். இதனால் மாணவர் மோட்டார் சைக்கிள் வாங்க நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டாம் என்று அறிவிக்காமல் தவறாக செய்தனர்.

பின்னர் நடக்கும் விதிகள்

மாணவர் மோட்டார் சைக்கிள் வாங்க முடியாத நிலையில் இருந்தார் என்று காரணம் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டது. அதனால் இவர் சடசடவத்தில் தங்கள் உரிமைகளை பாதிக்க முடியாத நிலையில் உள்ளனர். இந்த நிலையில் இருந்து விரக்தியடைந்த கல்லூரி மாணவர் ஆரம்பகாலத்தில் ஒரு அறிவியல் பாடத்தில் படித்து பெரும்பாலும் உயிரிழப்பத்தில் நடக்கும் நிலைகளை அறிந்தவர்.

இதனால் மாணவர் கூட்டு போராட்டத்தில் ஏற்பட்டுள்ள நாள் தவிர அவர் எந்த சடங்கிலுக்கு சென்றாலும் அவர் மோட்டார் சைக்கிளில் சவாரி செலுத்த முடியாது என்று அவருக்கு தெரியாது.

குறிப்பு

ஒருவர் எந்த வசதியை வாங்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் அவரிடம் உள்ள மொழிபெயர்ப்பு கட்டுப்பாடுகளை அறியவும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் அதன் பெரும் முக்கியத்தை அறிந்து கொள்ளவும் முக்கியம். இதனால் மாணவர்கள் வேறு வழிகளில் தங்குவது தவறாக நடக்கக் கூடாது.

மோட்டார் சைக்கிள் வாங்க வேண்டும் என்று கருதுவது நல்லது. ஆனால் அது உண்மையாக வேண்டும் என்று அறிந்து கொள்ளவும். இதனால் மாணவர்கள் தங்கள் உரிமைகளை பாதிக்கக் கூடாது என்பது முக்கியம்.

முடிவு

தேவாரத்தில் மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கி தராததால் விரக்தியடைந்த கல்லூரி மாணவர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்துகொண்டார். இது ஒரு கொடிய விதிகளின் மூலம் செய்யப்பட்ட ஒரு கொலைக்கு பக்கமாக வருகிறது. மாணவர் மோட்டார் சைக்கிள் வாங்க முடியாத நிலையில் இருந்தார் என்று காரணம் குறித்து தெரிவிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக ஒருவர் எந்த வசதியை வாங்க வேண்டும் என்பதை அறிந்து கொள்ளவும் அவரிடம் உள்ள மொழிபெயர்ப்பு கட்டுப்பாடுகளை அறியவும் கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் அதன் பெரும் முக்கியத்தை அறிந்து கொள்ளவும் முக்கியம்.

News Source : தினத்தந்தி

Source Link :மோட்டார் சைக்கிள் வாங்கி தராததால் விரக்தி; கல்லூரி மாணவர் தற்கொலை/