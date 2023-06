Dead – Death – Obituary News : College student suicide in Madurai

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

மதுரை அருகேயுள்ள ஐராவதநல்லூர் விநாயகர் காலனியை சேர்ந்தவர் ராமதாஸ்

லாவண்யா: பிகாம்.2 ஆண்டு படித்து வந்த காரைக்குடி அழகப்பா பல்கலைக்கழக தொலைதூர கல்வியில் படித்து வந்தது லாவண்யா. கடந்த சில மாதங்களாக திருமண ஏற்பாடுகளை செய்ததாக கூறப்படுகின்றது. ஆனாலும் லாவண்யா தனக்கு திருமணம் வேண்டாம் என பெற்றோர் தெரிவித்தனர்.

லாவண்யாவின் திருமண ஏற்பாடுகள்

லாவண்யா பிகாம்.2 ஆண்டு படித்து வந்தவள். கடந்த சில மாதங்களாக திருமண ஏற்பாடுகளை செய்ததாக கூறப்படுகின்றது. ஆனாலும் லாவண்யா தனக்கு திருமணம் வேண்டாம் என பெற்றோர் தெரிவித்தனர். இதனால் மன வேதனை அடைந்த லாவண்யா தனக்கு திருமணம் வேண்டாம் என பெற்றோர் தெரிவித்தனர். ஆனாலும் குடும்பத்தினர் திருமண ஏற்பாடுகள் செய்தனர்.

லாவண்யாவின் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை

லாவண்யா தனக்கு திருமணம் வேண்டாம் என பெற்றோர் தெரிவித்துக் கொண்டிருந்த போது குடும்பத்தினர் திருமண ஏற்பாடுகள் செய்தனர். இதனால் மன வேதனை அடைந்த லாவண்யா சம்பவத்தன்று வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மாணவியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர்

லாவண்யா தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்த சம்பவத்தன்று போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு வந்து மாணவியின் உடலை மீட்டு பிரேத பரிசோதனைக்காக அரசு ஆஸ்பத்திரிக்கு அனுப்பி வைத்தனர். மேலும் மாணவி தற்கொலை குறித்து போலீசார் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

News Source : மாலை மலர்

Source Link :கல்லூரி மாணவி தற்கொலை | Madurai News College student suicide/