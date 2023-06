Dead – Death – Obituary News : Corona and Flight: Causes of Death

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Während der Corona-Pandemie war sich die Gesellschaft einig, Schwache nicht im Stich lassen zu wollen. Und was ist mit den Geflüchteten?

Eine vernachlässigte Gruppe

Während der Corona-Krise ist die Solidarität in der Gesellschaft stark gewachsen. Viele Menschen haben sich bereit erklärt, anderen zu helfen, insbesondere denjenigen, die am stärksten betroffen sind. Aber was ist mit den Geflüchteten? Diese Gruppe wird in der öffentlichen Debatte oft vernachlässigt, obwohl sie zu den am stärksten gefährdeten Menschen gehört.

Die Situation der Geflüchteten

Geflüchtete Menschen leben oft in beengten Verhältnissen, mit unzureichendem Zugang zu sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen. Viele haben auch keinen Zugang zu medizinischer Versorgung. In Zeiten einer Pandemie ist dies besonders besorgniserregend. Die meisten Geflüchteten leben in Gemeinschaftsunterkünften oder Lagern, wo soziale Distanzierung nahezu unmöglich ist.

Internationale Verantwortung

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass globale Probleme nur gemeinsam gelöst werden können. Die internationale Gemeinschaft hat eine Verantwortung, Geflüchtete zu schützen und ihnen Hilfe zu leisten. Es ist wichtig, dass die Regierungen ihre Verpflichtungen gegenüber diesen Menschen erfüllen und sicherstellen, dass sie Zugang zu grundlegender Versorgung haben.

Nationale Verantwortung

Auch die Regierungen der einzelnen Länder haben eine Verantwortung gegenüber den Geflüchteten. Es ist wichtig, dass sie sicherstellen, dass diese Menschen Zugang zu medizinischer Versorgung, sauberem Wasser und sanitären Einrichtungen haben. Die Regierungen sollten auch sicherstellen, dass die Geflüchteten in Gemeinschaftsunterkünften oder Lagern sicher und geschützt sind und dass sie Zugang zu Bildung und Arbeitsmöglichkeiten haben.

Zivilgesellschaftliches Engagement

Auch die Zivilgesellschaft kann dazu beitragen, das Leben der Geflüchteten zu verbessern. Viele Organisationen und Einzelpersonen haben sich bereits engagiert und versuchen, den Geflüchteten zu helfen. Sie bieten Unterstützung bei der Versorgung mit Nahrungsmitteln und medizinischen Gütern, bieten Sprachkurse und Bildungsmöglichkeiten an und helfen bei der Integration in die Gesellschaft.

Fazit

Die Corona-Krise hat gezeigt, dass die Solidarität in der Gesellschaft wachsen kann, wenn es darauf ankommt. Es ist wichtig, dass diese Solidarität auch den Geflüchteten zugutekommt. Die internationale Gemeinschaft, die Regierungen und die Zivilgesellschaft haben eine Verantwortung, diesen Menschen zu helfen und sicherzustellen, dass sie Zugang zu grundlegender Versorgung haben. Wir müssen uns daran erinnern, dass wir alle Menschen sind und dass wir alle das gleiche Recht auf ein würdevolles Leben haben.

News Source : News in Germany

Source Link :Prantls Blick: Corona cause of death, flight cause of death/