Dead – Death – Obituary News : Creator of Eternal Beauty and Serenity in Chirghoma – Literary Icon Somresh Mojumdar

প্রয়াত সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার, চিরঘুমের দেশে অনিমেষ-মাধবীলতার স্রষ্টা

সাহিত্য জগতে একটি অভীক্ষার কণ্ঠ শনাক্ত করেছে। বাংলা সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করে তুলে ধরেছিলেন তিনি। বাংলা উপন্যাস ও গল্পের প্রতিনিধি হিসেবে সমরেশ মজুমদার প্রথম হাতে ধরে নিয়েছিলেন সমস্ত বাংলা পাঠকের হৃদয়। তিনি একজন একটি মানুষ হিসেবে কখনও অস্তিত্বে থাকতে পছন্দ করেন না। সমরেশ মজুমদার একটি বিশাল মনের মানুষ ছিলেন যিনি পাশাপাশি সমস্ত মানুষের সাথে থাকতে চাইতেন।

সমরেশ মজুমদারের জীবন

সমরেশ মজুমদার ১০ মে ১৯৪০ সালে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কলকাতার একটি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে পড়া শুরু করেন। সেখান থেকে তিনি স্নাতক পাশ করেন ও তারপর একটি কলেজে ভর্তি হন। তিনি একটি উপন্যাসের লেখক হিসেবে প্রথম হাতে কলম নিয়ে হাজির হন। তিনি একজন প্রখ্যাপক হিসেবে কাজ করেন এবং পরবর্তীতে বাংলা সিনেমা ও টেলিভিশন উদ্যোগে নিজেকে প্রমুখ করেন।

সমরেশ মজুমদারের সাহিত্যিক কর্মসূচি

সমরেশ মজুমদার বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় লেখক হিসেবে পরিচিত। তিনি সমস্ত বাংলা পাঠকের মনের সাথে হাত হাতে থাকতে চান। তিনি সমস্ত বাংলা পাঠকের প্রিয় লেখক হিসেবে জানা হচ্ছে। তিনি নিয়মিত বাংলা সাহিত্য উপস্থাপন করেন। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্প পাঠকদের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। সমরেশ মজুমদার একটি সংস্কৃতি প্রেমী ছিলেন যিনি সমস্ত বাংলা পাঠকের সামনে তাঁর সংস্কৃতি প্রেম প্রকাশ করতে ভুলে যাননি।

সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস ও গল্প

সমরেশ মজুমদারের উপন্যাস ও গল্প সমস্ত বাংলা পাঠকের মনে স্থান করে রাখে। তাঁর বিভিন্ন উপন্যাস ও গল্প পাঠকদের হৃদয়ে আত্মপ্রকাশ করে থাকে। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে একটি সংস্কৃতির চিত্র দেখা যায়। তাঁর উপন্যাসে সমস্ত মানুষের মন জয় করে থাকে। তিনি নির্বাচিত বই সমূহ লিখেছেন যেগুলো পাঠকদের হৃদয়ে স্থান করে রাখে।

সমরেশ মজুমদারের মৃত্যু

সমরেশ মজুমদার ২১ অক্টোবর ২০২১ সালে চিরঘুমে দেহাত হয়ে গেলেন। তিনি সাহিত্যিক জগতে একটি অভীক্ষার কণ্ঠ হিসেবে শনাক্ত করা হচ্ছে। তিনি সমস্ত বাংলা পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে রাখেন। তিনি একজন সৃষ্টিকর্তা ছিলেন যিনি সমস্ত মানুষের জীবনে একটি সংস্কৃতির চিত্র দেখাতে পারেন।

সমরেশ মজুমদারের লেখা কিছু উপন্যাস ও গল্প

আরামবাগের আলি

ভারতবর্ষ

অন্য জায়গায় অন্য বিষয়

আমার ভুবন ভরা আঁধার

প্রতিটি জীবন হাসির মতো

সমাপ্তি

সমরেশ মজুমদার একজন সৃষ্টিকর্তা ছিলেন যিনি সমস্ত মানুষের জীবনে একটি সংস্কৃতির চিত্র দেখাতে পারেন। তিনি সমস্ত বাংলা পাঠকের হৃদয়ে স্থান করে রাখেন। তাঁর সাহিত্যের মাধ্যমে সমস্ত মানুষের মন জয় করে থাকে। তিনি আমাদের জন্য একটি অভিজ্ঞতার উৎস ছিলেন যা আমরা সমস্ত জীবনে মনে রেখব।

News Source : TheWall

Source Link :প্রয়াত সাহিত্যিক সমরেশ মজুমদার, চিরঘুমের দেশে অনিমেষ-মাধবীলতার স্রষ্টা/