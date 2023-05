Dead – Death – Obituary News : Dr. Bhujangasetti, Head of Narayana Nethralaya, Passes Away!

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತನ್ನ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಕಾರ್ಯವು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಡಾ.ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ.

ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ ವಿಶೇಷಗಳು

ಡಾ. ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿ ಒಬ್ಬ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಹಾನ್ ಚಿತ್ರಕಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಸೇವಕರು. ಅವರು ನಾರಾಯಣ ನೇತ್ರಾಲಯದ ಸಂಪಾದಕರಾಗಿ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ನೆರವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಲವಾರು ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಿ, ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಿರುದಾಂಕಿತರಾದರು. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲಿನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರು.

ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಿಧನದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ

ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಿಧನದಿಂದ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆದರಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೊಡುವ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೆರವು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿತ್ತು. ಹಲವಾರು ಕಲಾವಿದರು ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನೆರವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರು.

ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರನ್ನು ಕಂಡು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಹಿತೈಷಿಗಳು ಸಂತಾಪದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಸಂದೇಶದಲ್ಲಿ, ಅವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಡುಗಳು ಮತ್ತು ನೃತ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅದು ಒಂದು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.

ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ

ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರು ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಸಮಾಜದ ಬಡವರಿಗಾಗಿ ಕಲಾಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಕಲಾವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಹಲವಾರು ನೌಕರರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದವು. ಅವರು ಕಲಾಕುಟುಂಬಗಳ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರಿಗೆ ಕಲಾವಿದ್ಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರು.

ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ

ಭುಜಂಗಶೆಟ್ಟಿಯವರ ನಿಧನವು ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅಪಾರ ಕ್ಷತಿಯನ್ನು ಮಾಡಿದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಕಾರ್ಯದ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ವಿಕಾಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯಮಾಡಿದ್ದರು. ಅವರ ನೆನಪನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ ಸಮಾಜದ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ಚಿತ್ರಕಲೆಯ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಮಹತ್ವದಾದುದು.

