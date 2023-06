Dead – Death – Obituary News : Elderly dies in road accident, investigation underway

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

मारगोमुंडा: एक रोमांचक यात्रा

पीडब्ल्यूडी मुख्य मार्ग: ताराजोरी गांव की तरफ

मारगोमुंडा छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा शहर है। यह शहर छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े जिले रायगढ़ के उत्तरी हिस्से में स्थित है। मारगोमुंडा के नाम से ही पता चलता है कि यह शहर वास्तव में एक मार्ग के ऊपर बसा हुआ है। इस मार्ग का नाम है पीडब्ल्यूडी मुख्य मार्ग और यह छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मार्गों में से एक है।

पीडब्ल्यूडी मुख्य मार्ग के ताराजोरी गांव के समीप ताराजोरी निवासी 60 वर्षीय वृद्ध चिंतामणि यादव की अज्ञात वाहन के लिए एक श्रृंखला का आरंभ होता है। चिंतामणि यादव एक निष्ठावान व्यक्ति थीं, जो हमेशा सभी की मदद के लिए तत्पर रहती थीं। उन्होंने कभी अपने आप के बारे में सोचा ही नहीं था। उन्होंने हमेशा अपनी बच्चों और परिवार के लिए ही जीवन जीवित रखा था।

अज्ञात वाहन के साथ यात्रा

जब चिंतामणि यादव अपने घर से शाम के समय बाहर निकलीं, तो उन्हें अपने घर से ही कुछ अज्ञात वाहन के साथ यात्रा करनी पड़ी। उन्हें यह पता नहीं था कि वह कहां जा रहीं हैं और क्यों जा रहीं हैं। उन्हें सिर्फ अपने आप को उस वाहन में बैठे हुए पाया था।

चिंतामणि यादव के लिए यह यात्रा बहुत अजीब थी। उन्हें यह भी नहीं पता था कि वह कब अपने घर वापस आएंगी। उन्हें बस वहां जाने का मन था, जहां उनको जाना चाहिए था।

ताराजोरी गांव: एक अनोखा अनुभव

चिंतामणि यादव के रास्ते में ताराजोरी गांव था। इस गांव में उन्हें एक अनोखा अनुभव हुआ। यह गांव बहुत ही खूबसूरत है और यहां की स्थापत्य कला बहुत ही अद्भुत है। चिंतामणि यादव ने इस गांव की स्थापत्य कला को देखते हुए बहुत खुश हुईं।

ताराजोरी गांव में एक ऐतिहासिक मंदिर भी है। चिंतामणि यादव ने इस मंदिर का दर्शन किया और वहां की शांति का आनंद उठाया। उन्होंने उस मंदिर में ध्यान की अभ्यास करने का भी फैसला किया।

अंतिम शब्द

मारगोमुंडा शहर में जाने वालों के लिए पीडब्ल्यूडी मुख्य मार्ग सबसे अच्छा मार्ग है। इस मार्ग के अंतर्गत बहुत से अनोखे और रोमांचक स्थान हैं। ताराजोरी गांव भी इनमें से एक है। इस गांव में जाकर आप भी अपने आप को एक नए सांस्कृतिक अनुभव में डाल सकते हैं।

