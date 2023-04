Dead – Death – Obituary News : “Episodes 1-2 of Dead Mount Death Play”

Dead Mount Death Play – Episodes 1-2

In a fantastical world filled with magic and monsters, a skilled assassin named Isaac is hired to take down a dangerous monster terrorizing a nearby village. But things quickly take a strange turn when he is suddenly transported to a different world and merged with the corpse of a young man named Polka.

Now possessing both his own deadly combat skills and the mysterious powers of Polka’s necromancy, Isaac sets out on a new mission to discover the truth behind his bizarre situation and seek revenge against those who wronged him.

As he travels through this twisted world populated by talking swords and powerful sorcerers, Isaac must navigate numerous dangers and obstacles while also contending with the enigmatic figure known only as the “Cheshire Cat.” With his wits and strength put to the ultimate test, Isaac is determined to succeed at any cost and uncover the secrets that lie behind his strange and perilous fate.

Dead Mount Death Play: Uma reviravolta no Isekai tradicional

O projeto Dead Mount Death Play é construído em torno de duas reviravoltas na fórmula isekai usual. Primeiro, uma pessoa de um mundo de fantasia é reencarnada no nosso-tornando-se um isekai reverso. A segunda é que não é o herói que reencarna, mas sim o vilão.

Episódio 1: Uma reviravolta inesperada

O primeiro episódio é centrado nessas reviravoltas – apresentando-nos a este mundo e nosso protagonista reencarnado, que assume o corpo e a identidade do jovem recém-assassinado, “Polka”. Claro, isso leva a partes iguais de comédia e ação quando a assassina Misaki retorna para terminar o trabalho. Claro, ela nunca esperou que ele pudesse usar magia-e ele nunca esperou estar em um mundo onde não existissem poções que podem curar sendo percorridas por uma mão esquelética gigante.

Episódio 2: Desenvolvimento de personagem

O segundo episódio é sobre o desenvolvimento do personagem para nosso estranho casal. Apesar de ser o grande mal de um mundo de fantasia, Polka está longe de ser antipático. Há muito tempo, ele era um herói. No entanto, seu país acabou caindo e ele, sendo imortal, viveu uma vida simples com um grupo de órfãos. Depois disso, as coisas correram tão mal quanto seria de esperar-pelo menos para o mundo em geral.

Mas, mais do que apenas nos contar a história de Polka, este episódio também nos mostra que seu instinto de proteger as crianças não mudou por séculos. Ver crianças em perigo e ter o poder de salvá-las o obriga a agir, mesmo quando enfrenta um pequeno exército de criminosos armados. Ele pode ser um monstro desumano responsável pela morte de inúmeras pessoas, mas isso não significa que ele seja tão ruim assim.

Reviravoltas na vida de personagens

Por outro lado, Misaki era uma garota comum até que seus pais foram brutalmente assassinados na frente dela. A partir daí, ela caiu no submundo do crime-tornando-se uma assassina que matava qualquer assassino que saísse da linha. Embora isso tenha sido feito em parte por vingança (já que a pessoa que matou seus pais era um assassino), também foi feito por amor à morte. Depois de se vingar, ela queria saber se sentia alegria por matar assassinos ou apenas matar em geral.

Tudo isso torna Misaki tão simpático quanto Polka e destaca seu link. Ambos assistiram suas famílias serem brutalmente assassinadas e transformadas em uma vida de sangue e retribuição em resposta. Eles são vítimas e vilões. Mas talvez juntos, eles possam se tornar algo mais próximo dos heróis em um mundo que de repente ficou muito mais estranho.

Pensamentos aleatórios

O embaraço de Polka ao perceber que estava falando mal de um cadáver é o máximo da comédia.

Misaki parece muito legal com toda essa coisa de “ser um zumbi”. Assim como Clarissa, aliás.

Takumi faz um bom trabalho em ser o homem hetero, mas agora ele é mais um enredo/comédia do que um personagem

Então, vamos apenas ignorar isso drone voando sem usar suas hélices? Está bem então.

Dead Mount Death Play está atualmente sendo transmitido no Crunchyroll.