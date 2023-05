Dead – Death – Obituary News : “Fatal Bike-Crushing Bus Accident Kills Two in Moradabad”

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Moradabad News: मुरादाबाद-आगरा स्टेट हाईवे पर हुई दुर्घटना में शहर के रहने वाले बाइक सवार दो भाइयों की मौत हो गई।

जिले में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। चार दिन पहले ही भगतपुर क्षेत्र में हुई ट्रक और पिकअप की भिड़ंत में एक ही परिवार के 10 लोगों को मौत का गम लोग भूले भी नहीं थे कि बीती रात बिलारी और कुंदरकी के बीच फिर दर्दनाक हादसा हुआ। मुरादाबाद-आगरा स्टेट हाईवे पर हुई दुर्घटना में शहर के रहने वाले बाइक सवार दो भाइयों की मौत हो गई।

वैवाहिक समारोह से शामिल होकर लौट रहे थे गांव

जानकारी के मुताबिक दोनों भाई चंदौसी से शादी समारोह से अपने घर बंगला गांव वापस आ रहे थे। तभी सरकारी बस ने पीछे से बाइक में टक्कर मार दी। दोनों भाई नितिन और पिंटू बाइक से गिर गए और बस उन्हें रौंदती हुई निकल गई। लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़े युवकों को देख ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने इन युवकों को इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा, लेकिन रास्ते में नितिन और पिंटू ने दम तोड़ दिया। उधर, घटना को अंजाम देने के बाद बस चालक वाहन सहित भाग निकला। इस मामले की जांच कर रही पुलिस बस की तलाश में जुट गई है। रोते-बिलखते परिजनों ने बताया कि यह दोनों भाई डीजे बजाने का कार्य करते थे, हादसे से बंगला गांव क्षेत्र में गम का माहौल है।

बेलगाम यातायात से बढ़ रही दुर्घटनाएं

जनपद में आएदिन हो रहे सड़क हादसों में लोगों में भारी नाराजगी है। लोगों का कहना है कि हर दूसरे-तीसरे दिन किसी न किसी की जान जा रही है। इसके बावजूद प्रशासन हादसों से सबक लेने को तैयार नहीं है। शहर हो या ग्रामीण इलाके कहीं भी यातायात को सुचारू रखने के लिए ट्रैफिक कर्मी मुस्तैद नहीं नजर आते हैं। नियम विपरीत डग्गामार वाहनों का बेधड़क संचालन किया जा रहा है। जिससे आम लोगों की जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है।

News Source : Sudhir Goyal

Source Link :road accident in moradabad bus crushed bike riders two youth death Latest News in Hindi, Newstrack Samachar, Aaj Ki Taja Khabar/