Dead – Death – Obituary News : Fatal Road Accident in Jaisalmer: Youth Killed on Bike

जैसलमेर में बाइक हादसे में युवक की मौत

जैसलमेर में एक युवक की मौत हो गई है जो बाइक की चपेट में आने से हुआ था। यह हादसा शुक्रवार रात को हुआ था जब लीलाधर भाटी उर्फ लीलूसिंह (48) पुत्र प्रतापसिंह निवासी सिलावटा पाड़ा अपने मित्र जितेन्द्रसिंह के साथ रात को घूमने के लिए घर से निकला था। रामगढ़ मार्ग पर एक बाइक ने उसे अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसके सिर पर गंभीर चोट आई।

परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय है

लीलाधर की मौत के बाद उसके परिवार की आर्थिक स्थिति काफी दयनीय हो गई है। उनकी पत्नी सहित पांच बच्चे हैं जो इस दुख को सहने में मुश्किल में हैं। हजूरी समाज के अध्यक्ष कमलसिंह ने इस मामले में बच्चों की शिक्षा और उनकी आर्थिक सहायता के लिए एक विशेष योजना बनाने का आश्वासन दिया है।

पुलिस ने मामला दर्ज करवाया है

मृतक के भाई ने पुलिस को सूचित करते हुए मामला दर्ज करवाया है जिसके बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल बरामद कर मामले की जांच शुरू कर दी है। दो बाइक सवारों का उपचार भी चल रहा है।

मामला शांत हुआ

हादसे के बाद उसके परिजनों व मृतक के समाज से जुड़े लोगों ने मोर्चेरी में धरना भी दिया था। लेकिन जिला कलेक्टर के आश्वासन के बाद मामला शांत हो गया है।

अधिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए

बाइक हादसों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसलिए अधिक सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। लोगों को बाइक चलाते समय हेलमेट पहनना चाहिए और सड़क के नियमों का पालन करना जरूरी है। साथ ही साथ बाइक चलाने वाले लोगों को भी सड़क के नियमों का पालन करना चाहिए ताकि दूसरों की सुरक्षा का ख्याल रखा जा सके।

News Source : Deepak Vyas

Source Link : road accident in jaisalmer 1 man death