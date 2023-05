Dead – Death – Obituary News : Father and son die in car and bike crash in Tiruppur

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

திருப்பூர் மாவட்டம் தாராபுரம் அடுத்த மாந்தியாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நாச்சிமுத்து

திருப்பூர் மாவட்டத்தில் அமைந்துள்ள தாராபுரம் அடுத்த மாந்தியாபுரம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் நாச்சிமுத்து அவரது மகன் பெயர் செல்வராஜ். இருவரும் மரம் வெட்டும் கூலி தொழிலாளிகளாக இருந்து வந்தனர்.

இந்த நிலையில் அவர்கள் இருவரும் இன்று பணிக்கு செல்வதற்காக இருசக்கர வாகனத்தில் காங்கேயம் பிரிவு அருகே சென்று கொண்டு இருந்துள்ளனர். அதே சமயத்தில் கோவையிருந்து மதுரையை நோக்கி கார் ஒன்று வந்துள்ளது.

விபத்துக்குள் சென்று உயிரிழந்தார்

அண்மைச் செய்திகளை உடனுக்குடன் படிக்க கூகுள் நியூஸில் தமிழ் சமயம் இணையதளத்தை பின் தொடரவும். அந்த இரண்டு வாகனமும் காங்கேயம் பிரிவு அருகே வந்தபோது பைக் மீது கார் மோதி விபத்துக்குள்ளானது. அந்த விபத்தில் சம்பவ இடத்திலேயே நாச்சிமுத்து பரிதாபமாக உயிரிழந்தார். இருசக்கர வாகனத்தை ஓட்டி வந்த செல்வராஜ் பலத்த காயமடைந்தார்.

திருவிழாவை முன்னிட்டு இரட்டை மாட்டு வண்டி பந்தயம் அதனைத் தொடர்ந்து அவர் தாராபுரம் அரசு மருத்துவமனைக்கு சிகிச்சைக்காக கொண்டு செல்லப்பட்ட நிலையில் அவர் சிகிச்சை பலன் இன்றி உயிரிழந்தார்.

விபத்தை ஏற்படுத்திய காரை ஓட்டி வந்த மதுரையைச் சேர்ந்த பொறியாளர் மணிவண்ணன் அவரது குடும்பத்தோடு கோவையில் உள்ள உறவினர் வீட்டிற்கு சென்று விட்டு மீண்டும் மதுரைக்கு திரும்பியதாக கூறப்படுகிறது.

மணிவண்ணனின் மனைவி மரணம்

அந்த விபத்தில் மணிவண்ணனின் மனைவி அமுதா விற்கு காலையில் அடிபட்டதால் அவரை அவசர சிகிச்சைக்காக தனியார் மருத்துவமனைக

