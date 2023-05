Dead – Death – Obituary News : Father Blames Principal for Daughter’s Suicide in Inter College

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Ghazipur News: गाजीपुर जनपद के करीमुद्दीनपुर थाने क्षेत्र के हार्टमन इंटर कालेज में छात्रा ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या की

दसवीं की छात्रा थी 16 वर्षीय निक्की यादव

16 वर्षीय निक्की यादव करीमुद्दीनपुर थाने क्षेत्र के हार्टमनपुर में क्रिश्चियन हार्टमन इंटर कालेज में पढ़ती थी। बुधवार को निक्की ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। इस संबंध में निक्की के पिता ने प्रिसिंपल पर आरोप लगाते हुए बताया की कालेज के फादर सांस्कृतिक कार्यक्रम के आड़ में छात्राओं के साथ डांस किया करते थे। निक्की के पिता कैलाश यादव ने बताया कि विरोध करने पर फादर ने निक्की को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। कैलाश यादव ने कहा कि कालेज के फादर के खिलाफ करीमुद्दीनपुर थाने में धारा 306 के तहत मुकदमा पंजीकृत कराया गया है।

कालेज में खाई जहरीला पदार्थ

परिजनों के मुताबिक निक्की बुधवार को पढ़ने गई थी तभी कालेज के स्टाफ द्वारा परिजनों को सूचना दी गई की निक्की की हालत खराब है। निक्की के पिता कैलाश ने बताया कि कालेज पहुंचने पर अध्यापक निक्की का प्राईवेट डाक्टर से इलाज करा रहे थे। कैलाश यादव ने बताया कि निक्की को मैं वहां से लेकर बाराचवर सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र गया जहां डाक्टरों ने परिक्षण के बाद गाजीपुर के लिए रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में.ही बेटी ने मेरे गोंद में ही दम तोड़ दिया।

फादर फिलिक्स के वजह से बेटी ने उठाया कदम

निक्की के पिता कैलाश यादव ने बताया कि कालेज के फादर फिलिक्स राज के वजह से मेरी बेटी ने ऐसा कदम उठाया है। निक्की की बहन ने बताया कि फादर के वजह से दीदी को बार बार स्कूल से बाहर कर दिया जाता था। वहीं निक्की दीदी को स्कूल आने से भी मना किया जाता था। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने मीडिया को बताया कि परिजनों के आरोप पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। मामले को गंभीरता से लेते हुए मामले की जांच की जा रही.है जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जायेगी।

News Source : Rajnish Mishra

Source Link :girl student commits suicide father accuses principal of hartman inter college Latest News in Hindi, Newstrack Samachar, Aaj Ki Taja Khabar/