Dead – Death – Obituary News : Former MLA Jethabhai Rathod’s Political Journey: Special Report

ખેડબ્રહ્માના પૂર્વ MLA જેથાભાઈ રાઠોડનું નિધન,જાણો કેવી હતી તેમની રાજકીય સફર; આ સ્પેશ્યિલ રિપોર્ટમાં

જેથાભાઈ રાઠોડનું નિધન ગુજરાતના પ્રખ્યાત સમાજસેવક અને પૂર્વ એમએલએ જેથાભાઈ રાઠોડનું કાલ સમાપ્ત થયું છે. તેમનું નિધન 19 જુલાઈ, 2021 ના સવારે થયું હતું. તેના નિધનનું સમાચાર સામાજિક મીડિયા પર વિસ્તારપૂર્વક વહેંચાયો હતો.

જેથાભાઈ રાઠોડ નામ ખેડબ્રહ્માના એક પારંપરિક પરિવારથી હતા અને તેમની જન્મતારીખ 4 જુલાઈ, 1947 છે. તે પૂર્વ એમએલએ હતા અને તેની રાજકીય સફર ખૂબ વિસ્તૃત હતી. જેથાભાઈ રાઠોડની રાજકીય સફર જેથાભાઈ રાઠોડ વિદ્યાર્થી સમયથી રાજકીય કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેતા આવ્યા હતા. તે ભારતીય જનતા પાર્ટી ના સમર્થક હતા અને 1998 થી 2002 સુધી તે ખેડબ્રહ્માના એમએલએ તરીકે સેવા કરી હતી.

તેમની સેવાના સમયમાં તે ગુજરાતના વિવિધ પાર્ટી કાર્યક્રમોમાં ભાગ લેતા આવ્યા હતા અને તેની પાર્ટી માં વિવિધ જગ્યાઓમાં કાર્ય કરતા આવ્યા હતા.

જેથાભાઈ રાઠોડ પૂર્વ સંસદ સભ્ય હતા અને તેની સંસદીય સફર બહુ વિસ્તૃત હતી. તે ગુજરાત વિધાનસભાના સદસ્ય પણ હતા અને 2002 થી 2007 સુધી તે જામનગર જિલ્લા પાર્લામેન્ટરી સમિતિના સભ્ય પણ હતા.

તેમની રાજકીય સફર વિસ્તૃત હતી અને તે સંસદ સભ્ય થવા પહેલાં તે ખેડબ્રહ્મા ના સમાજમાં સેવા કરતા હતા.





