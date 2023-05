Dead – Death – Obituary News : Heading to Clean DJ Tank.. Three Dead

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

అన్నమయ్య జిల్లాలో దారుణ సంఘటన చోటుచేసుకుంది

అన్నమయ్య జిల్లా తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. ఇది ప్రధాన నగరం వారంగల్ కు సమీపంగా ఉంది. ఈ జిల్లాలో ఒక దారుణ సంఘటన సంభవించింది. డీజిల్ ట్యాంక్ శుభ్రపరిచేందుకు వెళ్లిన ముగ్గురు వ్యక్తులు అకాల మరణం చెందారు.

సంఘటన వివరాలు

ముగ్గురు గ్రామము అన్నమయ్య జిల్లాలో ఒక గ్రామం. ఇక్కడ డీజిల్ ట్యాంక్ కంటే కొద్ది దూరంలో ఉన్నది. సుస్తుగా పరిశోధన చేయని ట్యాంక్ శుభ్రం చేయడానికి డీజిల్ అధికారులు సాధ్యం కాదు. కారణం అది పూర్తిగా నిర్మితం కాదు.

ఈ సంఘటన నుండి ముందుగా ట్యాంక్ పరిశోధన చేసే కార్యకర్తలు నిర్ణయించిన వార్త ఎక్కడో లేదు. వారికి గత రోజు మధ్యాహ్నం 12 గంటల సమయంలో ట్యాంక్ శుభ్రం చేసే కార్యకర్తలు వార్త చేసిని. కానీ అవరు మార్గంలో మాయం అయ్యారు.

బహుశా ట్యాంక్ శుభ్రం చేయడానికి కార్యకర్తలు ప్రయత్నించారు. కానీ అకాల మరణాలు జరిగిన కారణంగా అవరు నిష్క్రమించారు.

అకాల మరణాలు

ఈ సంఘటన నుండి ముందుగా ముగ్గురు గ్రామంలో 20 మంది వ్యక్తులు అకాల మరణం చెందారు. వారిలో కొన్ని పార్శ్వవీరులు కూడా ఉన్నారు.

అకాల మరణం జరిగిన వ్యక్తుల కుటుంబాలు దుఃఖపడుతున్నారు. వారికి ప్రాణాలు మించిపోయాయి. ఇక్కడ సంఘటన జరిగినది పిచ్చి సంగతి. అకాల మరణాలు జరిగిన వారి కుటుంబాలు ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం పొందాలని అపీల్ చేస్తున్నారు.

ప్రభుత్వ చర్యలు

ప్రభుత్వం సంఘటనను కేవలం సహాయం చేసినట్లు కాదు. సంఘటనను జరిగించిన కార్యకర్తలకు నిర్దేశాలు ఇవ్వలేదు. అకాల మరణాలు జరిగిన వారి కుటుంబాలకు అనుకూలంగా సహాయం చేయాలని ప్రభుత్వం చెప్పినట్లు కాదు.

ప్రభుత్వం ఈ సంఘటనను పరిశోధించి కొన్ని నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు. కానీ సమీక్ష చేసి ముందుకు సాగాలని అనుకుంటున్నారు. ప్రభుత్వం మరణాల కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేయాలని ప్రతిజ్ఞాపిస్తున్నారు.

సమాధానం

ఇది ఒక దారుణ సంఘటన. అకాల మరణాలు జరిగిన వారి కుటుంబాలు దుఃఖపడుతున్నారు. ప్రభుత్వం కార్యకర్తలకు సహాయం చేసినట్లు కాదు. అకాల మరణాలు జరిగిన వారి కుటుంబాలకు ఆర్థిక సహాయం చేయాలని ప్రతిజ్ఞాపిస్తున్నారు. ముందుగా ఈ సంఘటన జరిగించిన కార్యకర్తలకు నిర్దేశాలు ఇవ్వలేదు. ప్రభుత్వం ఈ సంఘటనను పరిశోధించి కొన్ని నిర్ణయాలను తీసుకున్నారు. ఇక్కడ సంఘటన జరిగినది పిచ్చి సంగతి. ఈరోజు సంఘటన వివరాలు విస్తరించాము.

News Source : Samayam Telugu

Source Link :డీజిల్ ట్యాంక్ శుభ్రపరిచేందుకు వెళ్లి.. ముగ్గురు దుర్మరణం/