Dead – Death – Obituary News : Heatwave Claims 54 Lives in 3 Days

கடும் வெப்பம் காரணமாக 54 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர்

உத்தர பிரதேச மாநிலத்தில் கடும் வெப்பம் காரணமாக 54 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். இது கடந்த மூன்று நாட்களில் நிலவி வரும் மருத்துவ கட்டுப்பாடுகள் மற்றும் நிலவி பரிந்துரைகளின் போது கடும் வெப்பம் உயிரிழந்த பின்னர் அத்துடன் சந்திக்க முடியவில்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

உயிரிழந்த மக்கள் என்ன உடல் நிலையில் இருக்கின்றன?

உயிரிழந்த மக்கள் உடல் நிலையில் கடும் வெப்பம் காரணமாக உள்ளனர். மருத்துவர்கள் கூறுவதன் மூலம், அவர்களின் மூடப்பகுதியில் உள்ள கர்ப்ப சதைகள் குறைந்து போகும் போது கடும் வெப்பம் உயிரிழந்து போகும் என்று கூறுகின்றனர்.

இது மருத்துவர்களின் பரிந்துரைகளின் போது அறிவிப்புக்கு வருகின்றது. உள்ளங்கை உடல் நிலையில் உள்ள கர்ப்ப சதைகள் மாற்றப்பட்டு குறைந்து போகும் போது உயிரிழந்த நிலையில் இருக்கும்.

உயிரிழந்த மக்களின் சிகிச்சை எப்படி நடைபெறுகிறது?

உயிரிழந்த மக்கள் மருத்துவ கட்டுப்பாடுகளில் பங்கு பெற்று சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். பின்னர் அவர்கள் மருத்துவ மனையில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்றுள்ளனர். சிகிச்சையில் அவர்கள் மருத்துவர்களின் பரிந்துரைகள் போதும் மற்றும் மருத்துவ பொருட்கள் பயன்படுகின்றன.

உயிரிழந்த மக்களின் சிகிச்சையில் மருத்துவர்கள் கடும் வெப்பத்தை கண்டுபிடிக்க முயன்றுள்ளனர். அவர்கள் தங்கள் நிலையில் உள்ள கர்ப்ப சதைகளை கண்டுபிடிக்க முயன்றுள்ளனர். அவர்கள் கடும் வெப்பம் உயிரிழந்த பின்னர் அத்துடன் சந்திக்க முடியவில்லை என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

சிகிச்சை பெற்ற மக்களின் நிலை எப்படி உள்ளது?

சிகிச்சை பெற்ற மக்களின் நிலை மருத்துவர்கள் பரிந்துரைகளின் போது குறிப்பிட்ட சிகிச்சைகளின் போது உள்ளது. மருத்துவர்கள் மக்களின் தற்போதைய நிலையை கண்டுபிடிக்க முயன்றுள்ளனர்.

இது பொதுவாக உயிரிழந்த மக்களின் நிலையின் பகுதிகள் போன்று கண்டுபிடிக்கப்படுகின்றன. மக்கள் நிலையில் உள்ள பிரச்சனைகள் என்ன என்பதை கண்டுபிடிக்கலாம் மற்றும் அதை சந்திக்க முயன்றுள்ளனர்.

என்னால் கடும் வெப்பம் என்ன?

கடும் வெப்பம் என்பது மருத்துவ நோய் என்னும் மருத்துவ தொற்றுநோய் ஆகும். இது மாற்றப்படாத நோய் ஆகும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

கடும் வெப்பம் மருத்துவ நோயாகும் என்பதற்கான காரணங்கள் பலமும் உள்ளன. உடலில் உள்ள நோய்கள், அருகிலுள்ள நோய்கள், சாபம் எடுத்து கொண்டிருப்பது முதலியவற்றில் ஒன்று காரணமாக காணப்படுகின்றன.

பிரதிகள்

கடும் வெப்பம் காரணமாக உயிரிழந்த மக்களின் பிரதிகள் பலமும் உள்ளன. உள்ளங்கை உடல் நிலையில் உள்ள கர்ப்ப சதைகள் மாற்றப்பட்டு குறைந்து போகும் போது கடும் வெப்பம் உயிரிழந்து போகும் என்று மருத்துவர்கள் கூறுகின்றனர்.

மருத்துவர்கள் சிகிச்சைகளில் பங்கு பெற்று மக்களின் நிலையை கண்டுபிடிக்க முயன்றுள்ளனர். அவர்கள் பிரதிகளை கண்டுபிடிக்க முயன்றுள்ளனர் மற்றும் சிகிச்சையில் தேவையான மருத்துவ பொருட்களை பயன்படுத்துகின்றனர்.

பரிந்துரைகள்

கடும் வெப்பம் காரணமாக உயிரிழந்த மக்களுக்கு பரிந்துரைகள் வழங்கப்படுகின்றன. மருத்துவர்கள் கடும் வெப்பத்தை கண்டுபிடிக்க முயன்றுள்ளனர் மற்றும் அதை தடுப்பதற்காக உங்களுக்கு பரிந்துரை வழங்கப்படுகின்றனர்.

பரிந்துரைகள் மருத்துவர்கள் கூறுகின்ற சிகிச்சைகள் என்பதை அடிப்படையாக பொருத்தப்படுகின்றது. பரிந்துரைகளில் பல சிகிச்சைகள் பயன்படுகின்றன.

உத்தர பிரதேச மாநிலம்

