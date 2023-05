Dead – Death – Obituary News : Khalistani terrorist Paramjit Singh Panjwar killed in Lahore today

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Paramjit Singh Panjwar Shot Dead

अलगाववादी समूह ‘खालिस्तान कमांडो फोर्स’ के मुखिया परमजीत सिंह पंजवार की लाहौर में गोली मारकर हत्या कर दी। पंजवार भारत में लंबे समय से वांटेड था। उसे पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का करीबी भी माना जाता था।

भारत का मोस्ट वांटेड ख़ालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंह पंजवड़ की पाकिस्तान के लाहौर में शनिवार (06 मई) को हत्या कर दी गई।

परमजीत पंजवार पाकिस्तान में नाम बदलकर रह रहा था। परमजीत पाकिस्तानी जमीन से भारत में ख़ालिस्तान समर्थित गतिविधियों को अंजाम देने में अहम भूमिका अदा करता था। खालिस्तानी कमांडो ( Khalistan Commando) पंजवाड़ को लाहौर में अज्ञात लोगों ने मौत के घाट उतार दिया।

पाकिस्तानी मीडिया से प्राप्त ख़बरों के अनुसार, अलगाववादी समूह ‘खालिस्तान कमांडो फोर्स’ (Khalistan Commando Force या KCF) के चीफ परमजीत सिंह पंजवार की शनिवार सुबह लाहौर के सनफ्लावर सोसाइटी जौहर टाउन में हत्या कर दी गई। परमजीत सिंह भारत में लंबे समय से वांटेड था। उस पर भारत में सिख उग्रवाद (Sikh insurgency) को बढ़ाने, हत्या तथा हथियारों की तस्करी को फिर से जिंदा करने समेत कई आरोप लगे हैं।

गोलियों का कैसे बने शिकार?

पाक मीडिया के हवाले से बताया जा रहा है कि, परमजीत सिंह पंजवार को लाहौर में कुछ बाइक सवारों ने गोलियों का निशाना बनाया। बाइक से आए हमलावरों ने लाहौर के जौहर कस्बे की सनफ्लावर सोसाइटी के भीतर घुसकर परमजीत पर गोलियां बरसा दी। गोली मारने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। गोलियां लगने से पंजवड़ की मौके पर ही मौत हो गई।

90 के दशक में ली थी पाकिस्तान में शरण

परमजीत सिंह पंजवड़ (Paramjit Singh Panjwar) खालिस्तान कमांडो फोर्स यानी KCF का सरगना था। KCF एक आतंकी संगठन है। 90 के दशक से ही पंजवार पाकिस्तान में रह रहा था। उसे पाकिस्तानी खुफ़िया एजेंसी आईएसआई का भी करीबी बताया जाता रहा था। पाकिस्तान में उसने अपना नाम बदलकर मलिक सरदार सिंह कर लिया था। भारत विरोधी गतिविधियों में 90 के दशक से पहले भी वो सक्रिय था। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, परमजीत 1986 में भागकर पाकिस्तान गया था। समय-समय पर वो ठिकाने बदलता रहता था। फिलहाल वो लाहौर में रह रहा था।

