Dead – Death – Obituary News : Low Grades Push Student to Suicide

దిశ బ్యూరో, మహబూబ్ నగర్: ఎస్ఎస్సీ ఫలితాల్లో తనకు గ్రేడ్ పాయింట్లు తక్కువగా వచ్చాయి అన్న విషయం తెలుసుకొని ఆత్మహత్య పాల్పడింది

మహబూబ్ నగర్ జిల్లా కేంద్రంలోని గురిగిని శెట్టి కాలనీకి చెందిన శ్రావణి (16) అనే విద్యార్థిని ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. తన కాలనీలోనే ఉన్న ఓ ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో చదువుతున్న శ్రావణి ఉదయం ఫలితాలు వచ్చిన తర్వాత అందరితో ఉత్సాహంగా గడిపి స్వీట్లు కూడా పంపిణీ చేసింది.

News Source : Disha web

Source Link :మార్కులు తక్కువగా వచ్చాయని విద్యార్థిని ఆత్మహత్య/