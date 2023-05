Dead – Death – Obituary News : Margot Robbie and Will Smith star in Suicide Squad

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

Suicide Squad: il film del 2016 che ha conquistato il mondo

Basato sull’omonimo gruppo di antieroi dei fumetti DC Comics, Suicide Squad è un film del 2016 diretto da David Ayer, che ha visto la partecipazione di un cast corale dalla portata di Will Smith, Margot Robbie, Jared Leto, Viola Davis, Cara Delevigne e tanti altri ancora. Il film ha incassato oltre 740 milioni di dollari in tutto il mondo e andrà in onda in prima serata questa sera. Vediamo insieme la squadra di supercattivi al completo e i loro rispettivi ruoli.

Will Smith (Floyd Lawton / Deadshot)

Will Smith ha interpretato il ruolo di Floyd Lawton, noto come Deadshot, un mercenario cecchino che non sbaglia mai un colpo. Il personaggio è stato creato nel 1950 da Bob Kane e David Vern Reed.

Margot Robbie (Harley Quinn)

Margot Robbie ha interpretato il ruolo di Harley Quinn, una psicopatica ex-psichiatra che ha una relazione amorosa con il Joker. Il personaggio è stato creato nel 1992 da Paul Dini e Bruce Timm.

Jared Leto (The Joker)

Jared Leto ha interpretato il ruolo del famigerato Joker, il criminale psicopatico che si diverte a seminare il caos in città. Il personaggio è stato creato nel 1940 da Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane.

Viola Davis (Amanda Waller)

Viola Davis ha interpretato il ruolo di Amanda Waller, una donna spietata che gestisce la Task Force X, un’organizzazione governativa che recluta supercriminali per missioni suicide. Il personaggio è stato creato nel 1986 da John Ostrander e Len Wein.

Cara Delevigne (June Moone / Enchantress)

Cara Delevigne ha interpretato il ruolo di June Moone, nota come Enchantress, un’archeologa che viene posseduta da un’entità magica che le conferisce poteri sovrannaturali. Il personaggio è stato creato nel 1966 da Bob Haney e Howard Purcell.

Jai Courtney (Digger Harkness / Captain Boomerang)

Jai Courtney ha interpretato il ruolo di Digger Harkness, noto come Captain Boomerang, un criminale australiano armato di boomerang. Il personaggio è stato creato nel 1960 da John Broome e Carmine Infantino.

Adewale Akinnuoye-Agbaje (Waylon Jones / Killer Croc)

Adewale Akinnuoye-Agbaje ha interpretato il ruolo di Waylon Jones, noto come Killer Croc, un criminale mutante con le sembianze di un coccodrillo. Il personaggio è stato creato nel 1983 da Gerry Conway e Gene Colan.

Jay Hernandez (Chato Santana / El Diablo)

Jay Hernandez ha interpretato il ruolo di Chato Santana, noto come El Diablo, un criminale con il potere di controllare il fuoco. Il personaggio è stato creato nel 2008 da Jai Nitz e Phil Hester.

Karen Fukuhara (Tatsu Yamashiro / Katana)

Karen Fukuhara ha interpretato il ruolo di Tatsu Yamashiro, nota come Katana, una guerriera giapponese armata di una spada leggendaria. Il personaggio è stato creato nel 1983 da Mike W. Barr e Jim Aparo.

Adam Beach (Christopher Weiss / Slipknot)

Adam Beach ha interpretato il ruolo di Christopher Weiss, noto come Slipknot, un criminale specializzato in cordate e nodi. Il personaggio è stato creato nel 1984 da Gerry Conway e Rafael Kayanan.

Conclusioni

Suicide Squad è un film che ha saputo conquistare il pubblico grazie alla sua atmosfera dark e alla presenza di un cast stellare. Ogni personaggio ha la propria storia e il proprio background, dando vita a un’avventura emozionante e piena di colpi di scena. Se non l’avete ancora visto, non perdete l’occasione di assistere a questa straordinaria pellicola.

