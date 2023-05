Dead – Death – Obituary News : MBA student found dead in Puducherry hostel

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

புதுச்சேரி: எம்.பி.ஏ. மாணவர் துாக்குப் போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம்

புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை விடுதியில் எம்.பி.ஏ., மாணவர் துாக்கு போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் பரபரப்பை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

துாக்கிய மாணவர் அஸ்வின் மனோஜ்

கேரள மாநிலம் திருச்சூரை சேர்ந்தவர் அஸ்வின் மனோஜ், 22; புதுச்சேரி மத்திய பல்கலை விடுதியில் தங்கி, எம்.பி.ஏ., முதலாம் ஆண்டு படித்து வந்தார்.

கடந்த இரு நாட்களாக நண்பர்களிடம் பேசாமல் இருந்த அஸ்வின் மனோஜ், நேற்று வகுப்பிற்கு செல்லாமல் விடுதி அறையிலேயே இருந்தார்.

அஸ்வின் மனோஜ் வகுப்பிற்கு வராததால், அவரை அழைக்க நண்பர்கள் வந்தபோது அறைக்கதவு உட்புறமாக தாழ்ப்பாள் போடப்பட்டிருந்தது.

சந்தேகமடைந்த மாணவர்கள், ஜன்னல் வழியாக பார்த்தபோது, அஸ்வின் மனோஜ் மின் விசிறியில் துாக்கில் தொங்குவதை கண்டு அதிர்ச்சி அடைந்தனர்.

செக்யூரிட்டிகள் உதவியுடன் கதவை திறந்து, அஸ்வின் மனோஜை மீட்டு பல்கலைக்கழக சுகாதார மையத்தில் சேர்த்தனர்.

அங்கு முதலுதவி அளித்த பின், மேல் சிகிச்சைக்காக பிம்ஸ் மருத்துவமனைக்கு அழைத்து சென்றனர். வழியிலேயே அவர் இறந்தார்.

மாஜிஸ்ட்ரேட் செய்தி

காலாப்பட்டு சப் இன்ஸ்பெக்டர் அருள்மணி வழக்கு பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனர். போலீசார் கூறுகையில் \’செமஸ்டர் தேர்வில் அஸ்வின் மனோஜ் சில பாடங்களில் தோல்வி அடைந்துள்ளார். இதனால், எம்.பி.ஏ., படிப்பை முடிக்க முடியுமா என சந்தேகத்துடன் நண்பர்களிடம் பேசி வந்ததுள்ளார். கடந்த 2 நாட்களாக கடும் மன உளைச்சலில் இருந்துள்ளார். தற்கொலைக்கு இது தான் காரணமா அல்லது வேறு காரணமா என விசாரித்து வருகிறோம்\’என்றனர்.

Mental health in MBA students Campus suicide prevention Stress management for college students University support for mental health Impact of academic pressure on students’ mental health

News Source : Dinamalar

Source Link :MBA student commits suicide in Puducherry university hostel | புதுச்சேரி பல்கலை விடுதியில் எம்.பி.ஏ., மாணவர் தற்கொலை/