Dead – Death – Obituary News : Medical College Student Killed in Love Conflict

காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால் எலி மருந்து சாப்பிட்டு மருத்துவ கல்லூரி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார்.

எலி மருந்து என்ன?

எலி மருந்து ஒரு பாத்திரம் போன்ற சம்பவத்தை சூழ்ந்து உண்டாகும் நோய் இருக்கும். இது பேராசையுள்ள நோயும் ஆகும். இந்த நோய் இருந்தால் உணவு சாப்பிட்டு உடலில் உள்ள பகுதிகளுக்கு இவ்விருப்பு உண்டாகும். இது முதலில் பகுதி எழுதப்பட்டது காரணமாக உண்டு.

மருத்துவ கல்லூரி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்டார்

எலி மருந்து சாப்பிட்டு பிறகு மருத்துவ கல்லூரி மாணவி ஒரு பெண் தற்கொலை செய்தது. அவள் பெண் மாணவி மற்றும் தன் குடும்பத்தினர் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அவள் குடும்பத்தில் சிற்று மருத்துவர் உள்ளனர். அவரால், அவள் பிறந்த பிறகு ஒரு காலத்தில் மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்று ஆசை கொண்டு இந்த படிவத்தை எடுத்துக்கொண்டாள்.

இந்த கல்லூரியில் பல மருத்துவ பாடங்கள் கற்பிக்கப்படுகின்றன. கல்லூரியில் மருத்துவர் என்று பல சமூக சேவைக்காக மருத்துவ தொகுப்புகள் நடக்கின்றன. இந்த கல்லூரியில் படைக்கும் மருத்துவர்கள் மருத்துவ நோய்கள் என்பது போன்ற உள்ளனர்.

எலி மருந்து சாப்பிட்டு தற்கொலை செய்த காரணம்

எலி மருந்து சாப்பிட்டு தன் உடலில் உள்ள பகுதிகளுக்கு இவ்விருப்பு உண்டாகும். இந்த நோய் தீர நிறைய முறைகள் உள்ளன. இதில் பெரிய பாதிப்பு என்று சொல்லப்படும் ஒரு பாத்திரம் போன்ற நோயும் உள்ளது. இது பாத்திரத்தின் மூலம் உள்ள கருத்துக்களை தொகுத்துக்கொள்ள இயலும். இதில் உடலின் உறுப்பு மற்றும் சரிவு குறைவு என்று மருத்துவர்கள் சொல்ல வழிகள் உள்ளன.

காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு தெரிவித்ததால்

காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்புக்காக மகள் தற்கொலை செய்தார். பெண் மாணவி கல்லூரியில் படிக்கின்றது. அவள் குடும்பத்தில் ஒரு மருத்துவர் உள்ளனர். அவர் அவளுக்கு மருத்துவ நோய்கள் மற்றும் மருத்துவ செய்திகள் பற்றிய பாடங்கள் படிப்பார்.

அவள் குடும்பத்தினர் காதலுக்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர். அவர்கள் அவளுக்கு எந்த காரணத்தினால் மருத்துவர் ஆக வேண்டும் என்று கேட்டனர். ஆனால், அவள் கல்லூரியில் படிக்கும் போது அவள் குறைவாக உடலில் உள்ள பதிவு மற்றும் சரிவு உடையது. இதனால் அவள் மருத்துவர் ஆக வேண்டாம் என்று கூறினார்.

எலி மருந்து தீர்வு எப்போது உள்ளது?

எலி மருந்து என்பது பெரிய நோயாகும். இது நிகழ்ந்து முடியாதவர்களுக்கு பருக்கு மற்றும் உணவு சாப்பிட்டு முதலில் சுவாரசியமாக உள்ளது. இது பெரிதும் கடுமையான நோய் ஆகும். இது நிகழும் போது மருத்துவ முறைகள் செலுத்தி சிகிச்சை கொடுக்கப்படும். இதில் மருத்துவ முறைகள் பல முறைகளில் பயன்படுகின்றன.

எலி மருந்து சாப்பிட்ட பிறகு என்ன செய்ய வேண்டும்?

எலி மருந்து சாப்பிட்ட பிறகு தன் உடலில் உள்ள பகுதிகளின் அளவு அதிகமாகும். இது மருத்துவ இயல்புகளை செலுத்துகின்றது. இதை தீர மருத்துவ முறைகள் உள்ளன. மருத்துவ முறைகள் பல முறைகளில் இருக்கலாம். இது பெரிய நோயுக்கு நீங்கும் பின் அந்த நோயின் காரணங்களை நீக்கும்.

எலி மருந்து சாப்பிட்ட பிறகு பிற பதிவுகள் கூடும். இது அதிக நீர் அளவின் உணவுகளை உண்டாக்குகின்றது. இந்த நீர் உடலுக்கு கேடு செலுத்துகின்றது. இது நீக்கப்பட வேண்டிய உணவுகளை தொகுத்துக் கொள்ளலாம்.

காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு என்ன?

காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பு என்றால் காதல் உறவின் மீது பெரும் எதிர்ப்புகள் ஏற்படுகின்றன. இந்த எதிர்ப்புகள் பல வகைகளில் உள்ளன. இந்த எதிர்ப்புகள் நம் உடலில் உள்ள நோய்கள் மற்றும் பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தலாம்.

News Source : தினத்தந்தி

Source Link :காதலுக்கு பெற்றோர் எதிர்ப்பால் மருத்துவ கல்லூரி மாணவி தற்கொலை/