Dead – Death – Obituary News : “Mother, I am also in grief: Son dies within hours of mother’s demise”

సాక్షి, నల్లగొండ: అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న తల్లీ కుమారుడు గంటల వ్యవధిలో మృతి చెందారు. మాతృ దినోత్సవం రోజు నల్లగొండ జిల్లాలో జరిగిన ఈ విషాద సంఘటన వివరాలివి. హాలియా మున్సిపాలిటీ పరిధి ఇబ్రహీంపేటకు

కారణం

తల్లీ కుమారుడు వ్యవధిలో మృతి చెందిన కారణం అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఇది ప్రధానంగా ఫోటోకార్యాల కారణం కావున వివరాలు రాబడినవి.

వివరాలు

గంటల వ్యవధిలో రోగం ఉన్నవారికి ఫోటోగ్రాఫీ కార్యాలు చేస్తున్నారు. వారికి ప్రధానంగా కాన్సర్ వంటి క్రింది వ్యాధి ఉన్నారు. గంటల వ్యవధిలో 34 వయస్సుకి పూర్తి అయింది. కాన్సర్ వ్యాధి కారణంగా గంటల వ్యవధిలో ఉన్న వారి సంఖ్య 5 మధ్య ఉంది. వారిలో ఒకరు ఫోటోకార్యము చేస్తున్నారు మరియు మరోవారికి చికిత్సలు చేయబడుతున్నారు.

సంఘటన స్థలం

ఈ ఘటన నల్లగొండ జిల్లాలో జరిగింది. ఈ ఘటన నల్లగొండ మండలం నందు ఉంది. మాతృ దినోత్సవం రోజు ఈ ఘటన జరిగింది.

హాలియా మున్సిపాలిటీ పరిధి

ఈ ఘటన హాలియా మున్సిపాలిటీ పరిధి లో జరిగింది. ఇది నల్లగొండ జిల్లాలో ఉన్న మున్సిపాలిటీ పరిధిలో ఉంది. ఇది ఇబ్రహీంపేట తాలూకాలో ఉన్నది.

కార్యక్రమం

ఈ విషాద సంఘటనలో ఉన్నవారు హాలియా మున్సిపాలిటీ పరిధిలో వాడుకున్నారు. మున్సిపాలిటీ పరిధి నుండి ప్రతి మండలం వార్డులకు కాన్సర్ నివారణ పరిశీలన నిర్వహించాలి అనుకుంటున్నారు.

హాలియా మున్సిపాలిటీ పరిధి వార్డులు కాన్సర్ నివారణ పరిశీలన నిర్వహించి మరియు కాన్సర్ నివారణ కేంద్రాలు ప్రారంభించాలి అనుకుంటున్నారు. ప్రతి వార్డులో కాన్సర్ నివారణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాలి అనుకుంటున్నారు.

సమాధానం

ఈ ఘటన తుంబా విషాదంగా ఉంది. కాన్సర్ వంటి క్రింది వ్యాధి వలన చాలా మంది ప్రణాళికలను కలిగి ఉన్నారు. ముందుగా ప్రతి వార్డులో కాన్సర్ నివారణ కేంద్రాలు ప్రారంభించాలి అనుకుంటున్నారు. ఇది కాన్సర్ వంటి క్రింది వ్యాధి నివారణకు ఒక ప్రయత్నం అవుతుంది. ప్రతి వార్డులో కాన్సర్ నివారణ కార్యక్రమాలు ప్రారంభించాలి అనుకుంటారు. ఈ కార్యక్రమాలు కాన్సర్ నివారణకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వాలి అనుకుంటున్నారు. ఈ విషయంలో జాగ్రత్తగా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు. సమాజం కాన్సర్ వంటి వ్యాధి నివారణకు సహకరించాలి అనుకుంటున్నారు. ముఖ్యంగా ప్రతి వార్డులో వివరములు కేంద్రాలకు సహాయం చేస్తే ఉపయోగపడుతుంది. అన్ని పార్శ్వవత్తలు చేస్తున్న మున్సిపాలిటీ పరిధికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నారు. కాన్సర్ వంటి వ్యాధి నివారణకు సమాజ సేవలు చేయాలనుకుంటున్నారు.

సారం:

ఈ విషాద సంఘటన నల్లగొండ జిల్లాలో జరిగింది. తల్లీ కుమారుడు వ్యవధిలో మృతి చెందిన కారణం అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారు. ఈ ఘటన నల్లగొండ మున్సిపాలిటీ పరిధిలో జరిగింది.

Motherhood Parent-child relationship Grief and loss Death and bereavement Family dynamics

News Source : Sakshi

Source Link :అమ్మా.. నీ వెంటే నేనూ.. గంటల వ్యవధిలో తల్లీకుమారుడి మృతి../