Dead – Death – Obituary News : NCP Worker Murdered in Sangli: Gunshot Attack on Nalasab Mulla

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

सांगलीत राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते नालसाब मुल्ला यांच्यावर अज्ञातांकडून गोळीबार

महाराष्ट्रात राजकारण आणि धर्मांतर विवादांच्या कारणांमुळे होत असलेल्या गोळीबारांनी शेतकऱ्यांच्या जीवनावर असर करत आहेत. सांगली जिल्ह्यातील नालसाब मुल्ला यांच्यावर होणारा अज्ञातांकडूनचा गोळीबार संदर्भातील एक महत्त्वाचा घटनेचा उदाहरण आहे. नालसाब यांच्यावर गोळीबार होता आणि तो त्याचा जीवन गमावला. हे घटनेच्या परिणामाने एका शेतकऱ्याच्या मृत्यूची घटना होत आहे. हल्ल्याचं कारण अद्याप अस्पष्ट आहे.

नालसाब मुल्ला यांचा जीवनचरित्र

नालसाब मुल्ला यांचा जन्म सांगली जिल्ह्यातील इजरा गावात झाला. त्यांचे शिक्षण सांगलीतील संजीवनी काळेतील एका माध्यमिक शाळेत झाले. नालसाब यांनी शिक्षण दिले असल्याने त्यांना शिकण्याची आणि ज्ञानाची लागण करण्याची अत्यंत आशा होती. त्यांच्या कुटुंबाच्या आर्थिक स्थिती अत्यंत वाईट असल्याने नालसाब यांनी त्यांच्या शिकण्यासाठी त्रस्त झाले. त्यांनी शिकवण्याची आणि ज्ञानाची लागण करण्याची अधिक उत्साह ठेवली आणि त्यांनी एका ज्ञानवर्धक संस्थेची संस्थापन केली.

गोळीबारात नालसाब यांचा मृत्यू

२३ मे २०१८ रोजी संध्याकाळी नालसाब यांच्यावर अज्ञातांकडून गोळीबार होता. त्यांचा शरीर अत्यंत धक्कादायक असल्याने त्यांना तुरंत रुग्णालयात अडकलं गेलं. परंतु उपचार करण्यात आल्यापासून त्यांचा जीवन बचावला जाण्याची काही संधी नव्हती. नालसाब यांची मृत्यू झाली आणि त्यांच्याशी संबंधित लोकांनी त्यांच्या मृत्यूच्या दुखात शोक मानला.

आठ गोळ्या झाडण्यात आल्याची माहिती

नालसाब यांच्या गोळीबारात आठ गोळ्या झाडण्यात आल्याची माहिती आहे. त्यांच्या शरीरातील आठ गोळ्यांमध्ये दोन गोळ्यांनी त्यांच्या पेटातल्या भागावर लागल्या होत्या. त्यांच्या जखमी होण्याचा कारण आजही अस्पष्ट आहे. बाकीच्या शरीरावर गोळी लागल्याची माहिती असल्याने, त्यांच्या जीवनाची अंतिम घटना झाली. नालसाब यांची मृत्यू एका राजकारण विवादाच्या संदर्भात झाली असल्याचा जणांनी अनुमान ठेवला आहे.

हल्ल्याचं कारण अद्याप अस्पष्ट

नालसाब यांच्यावर होणारा गोळीबार त्यांच्याशी संबंधित असलेल्या विवादाच्या संदर्भात होता असल्याचा जणांनी अनुमान ठेवला आहे. परंतु अद्याप कोणत्या विवादापासून हे घटनेचे संदर्भ घडले हे अस्पष्ट आहे. पुलिस त्यांची चौकशी करत आहे आणि त्यांनी नालसाब यांच्या मृत्यूच्या घटनेची चौकशी सुरू केली आहे. तसेच राजकारण आणि धर्मांतर विवादांच्या संदर्भात नालसाब यांच्या विचारांची चौकशी केली जात आहे.

संपादकाचा निष्कर्ष

नालसाब मुल्ला यांच्यावर होणारा अज्ञातांकडूनचा गोळीबार एका अत्यंत दुःखद घटनेचा उदाहरण आहे. त्यांचा जीवनावर हा घटनेचा परिणाम असल्याने त्यांच्या परिवाराच्या जीवनावर असर होणार आहे. हे एक विचित्र घटना आहे ज्यामुळे लोकांनी विवादांच्या संदर्भात अनेक आरोप ठेवले आहेत. परंतु अद्याप कोणत्या विवादापासून हे घटनेचे संदर्भ घडले हे अस्पष्ट आहे. तसेच हे घटनेचे परिणाम शेतकऱ्यांच्या जीवनावर असर करत आहेत ज्यामुळे शेतकऱ्यांना आणि समाजाला ही घटना शिकवते कि विवादांच्या संदर्भात घटणारा हिंसक व्यवहार हा कधीही ठीक नाही. आपण या संदर्भात जागरूक राहू शकतो आणि धर्मांतर विवादांचा उपाय शोधू शकतो.

Murder of NCP worker in Sangli Political violence in Sangli Shootout in Sangli NCP worker killed in Sangli Sangli political tensions

News Source : abp majha web team

Source Link :Sangli NCP Worker Shot Dead : राष्ट्रवादीचे कार्यकर्ते नालसाब मुल्ला यांच्यावर गोळीबार ABP Majha/