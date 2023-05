Dead – Death – Obituary News : Plus-1 student killed in grief after lover’s failure in Plus-2 exam

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

பிளஸ்-2 தேர்வில் தோல்வி அடைந்ததால் காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்ட விரக்தியில் பிளஸ்-1 மாணவியும் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்

பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு வரும் முன்னர் இந்தியாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் பல மாணவர்கள் தேர்வுக்கு ஆவது. மற்றும் தேர்வின் முடிவு வரை அவர்கள் நிர்வாகிகளின் கடந்த வருடங்களில் கடின சிறுத்தையான பரிசுத்திரங்களுக்கு வழிபட்டு வந்துள்ளனர். இவர்களில் ஒருவரின் தோல்வி நிறைவு செய்யவுள்ளது என்று புரியாது இவர்கள் அதிக பதிலளிப்பு மற்றும் மீண்டும் தேர்வு தயாரிப்பு செய்ய முடியாது என்று சொல்வது கண்டன.

காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்ட விரக்தி

தேர்வுக்கு தயாரிப்பு செய்த மேலும் காதலன் என்ற ஒரு மாணவன் தன் தோல்வி நிறைவு செய்து பிளஸ்-1 மாணவியைத் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். காதலன் போல் சில மாணவர்கள் தேர்வு முடிவு வரை நிர்வாகிகளின் அரசுப் பணியில் அமைந்து கொள்ள வேண்டும் என்று கருதினார்கள். ஆனால் இதைத் தெரிவித்து அவர்கள் தேர்வுக்கு பாராட்டாக இருக்கும் என்று நிர்வாகிகள் சொல்லி விட்டனர்.

இந்த நிர்வாகிகள் முதலில் தெரிவித்துள்ள பரிசுத்திரத்தில் பல மாணவர்கள் தங்கள் அறிவித்த பாடம் மற்றும் புதிய படிவங்கள் மற்றும் பகுதிகளை அறிந்து கொண்டிருந்தனர். இத்தனை நேரத்தில் அவர்கள் தேர்வில் பாராட்டு முடியாது என்று எச்சரித்தனர்.

கடின பரிசுத்திரங்களுக்கு வழிபட்டு வந்த மாணவர்கள்

முடிவு வரும் முன்னர் பிளஸ்-2 தேர்வு முடிவு வரை அந்த மாணவர்கள் பல கடின பரிசுத்திரங்களுக்கு வழிபட்டு வந்த பகுதியில் இருந்துள்ளனர். அவர்கள் தேர்வு முடிவு வரை மீண்டும் தன் நடத்தைகளை மீறி தங்கள் தரவை மற்றும் படிவங்களை பதிவு செய்திருந்தனர்.

முடிவு வரும் போது அவர்கள் தேர்வின் முடிவுக்கு கண்ணுறுக்கம் செய்து தங்கள் முன்னாள் மாணவர்களுக்கு பதிவு செய்யவுள்ள கருத்துக்கள் மற்றும் படிவங்களை மறுபடியும் சரிபார்க்க தொடங்கினர்.

தேர்வில் தோல்வி அடைந்த மாணவியின் பதிலளிப்பு

முடிவு வரும் போது தேர்வின் முடிவு பதிவுக்கு வரும் முன்னர் தோல்வி அடைந்த மாணவியின் பதிலளிப்பு வேறெங்கும் கண்டறியப்படவில்லை.

மேலும், காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்ட விரக்தியில் பிளஸ்-1 மாணவியும் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது சரித்திரத்தில் நடந்த ஒரு பக்கத்தை பொருத்துகின்றது. அனுமதி இல்லாமல் ஏற்பட்ட கொலைகள் சரித்திரத்தில் ஒரு பக்கமாக உள்ளன.

பிளஸ்-2 தேர்வில் தோல்வி அடைந்தது எப்படி நடந்தது?

பிளஸ்-2 தேர்வில் தோல்வி அடைந்தது எப்படி என்று பிரச்னை தேவைப்படுகின்றது. அதற்குப் பின் தேர்வில் தோல்வி அடைந்த மாணவர்களின் பதிலளிப்பு அறிவித்துள்ளதால் தேவையானதை பதிவு செய்ய முடியும்.

தேர்வு முடிவு வரும் முன்னர் நிர்வாகிகள் கடின பரிசுத்திரங்களில் தேர்வு தயாரிப்பு செய்த மாணவர்கள் தேர்வின் முடிவுக்கு பாராட்டாக இருக்கும் என்று எச்சரித்தனர். ஆனால் இதைத் தெரிவித்து அவர்கள் தேர்வுக்கு பாராட்டு முடியாது என்று நிர்வாகிகள் சொல்லி விட்டனர்.

சரித்திரத்தில் காதலன் தற்கொலை செய்து கொண்ட விரக்தியில் பிளஸ்-1 மாணவியும் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது சரித்திரத்தில் நடந்த ஒரு பக்கத்தை பொருத்துகின்றது.

கடின சிறுத்தையான பரிசுத்திரங்களில் தேர்வு தயாரிப்பு

தேர்வுக்கு தயாரிப்பு செய்த மேலும் காதலன் என்ற ஒரு மாணவன் தன் தோல்வி நிறைவு செய்து பிளஸ்-1 மாணவியைத் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். அவர்களில் ஒருவரின் தோல்வி நிறைவு செய்யவுள்ளது என்று புரியாது இவர்கள் அதிக பதிலளிப்பு மற்று

News Source : தினத்தந்தி

Source Link :பிளஸ்-2 தேர்வில் தோல்வியால் காதலன் இறந்த சோகத்தில் பிளஸ்-1 மாணவி தற்கொலை/