Dead – Death – Obituary News : Police Officer’s Death in Line of Duty

నిందితులను పట్టుకునే క్రమంలో వారి వాహనాన్నే ఢీకొని ప్రాణాలు కోల్పోయారు

కర్నూలు జిల్లాలో అన్సర్ బాషా ఎన్నికల దారుణ పరిస్థితిలో తన ప్రాణాలు కోల్పోయారు. అన్సర్‌ బాషా కర్నూలు మండలం వెంకన్నబావి బాలాజీ విల్లాస్ కాలనీకి చెందిన కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ ఘటన కర్నూలు జిల్లాలో సంభవించిన అత్యంత దారుణమైన ఘటనలో ఒకటి. నిందితులను పట్టుకునే క్రమంలో వారి వాహనాన్నే ఢీకొని ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు.

అన్సర్ బాషా ఎన్నికల తరుణాలు

అన్సర్ బాషా కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న ఒక సాధారణ కుటుంబంలో పుట్టిన మరోసారి ఎన్నికల ప్రక్రియలో పాల్గొన్నారు. తన పిల్లలకు కలిసి ఉన్న పాఠశాలకు నెమ్మదిగా చదవాలని ఆసక్తి కలిగించిన అన్సర్ బాషా ప్రతి ఎన్నిక విధానాలులో పోరాడినా ఎన్నికలు సాధించాడు.

ఘటన వివరాలు

అన్సర్ బాషా కర్నూలు జిల్లాలో కానిస్టేబుల్‌గా పనిచేస్తున్నారు. ఈ విధంగా కర్నూలు జిల్లాలో ఉన్న అంతర్గత పోలీసు స్టేషన్‌లో పని చేస్తున్నారు. కొంతకాలంగా ఆయన డిప్యుటేషన్‌పై పంచలింగాల ఎస్‌ఈబీ చెక్‌పోస్టులో విధులు నిర్వహిస్తున్నారు. గురువారం రాత్రి ఇద్దరు వ్యక్తులు తెలంగాణలోని అలంపూర్‌ నుంచి కర్నూలు వైపు బైక్‌పై వెళ్తుండగా అన్సర్ బాషా గమనించారు. వారు మద్యం బాటిళ్లను అక్రమ రవాణా చేస్తున్నారని నిర్ధారించుకుని, ఎస్‌ఈబీ ఎస్ఐ జిలానీ బాషాతో కలిసి బైక్‌పై వారిని వెంబడించారు. ఈ క్రమంలోనే మునగాలపాడు వద్ద ప్రమాదవశాత్తూ నిందితుల వాహనాన్ని ఢీకొట్టి ఇద్దరూ కిందపడిపోయారు.

నిందితులను పట్టుకునే క్రమంలో అన్సర్ బాషా అవసరం పడ్డాడు

అన్సర్ బాషా తీవ్రంగా గాయపడగా ఎస్ఐతో పాటు నిందితులు శ్రీనివాస్‌, సురేంద్రలకు గాయాలయ్యాయి. కర్నూలు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ అన్సర్‌ బాషా మృతి చెందారు. ఈ ఘటన నిందితుల కుటుంబాలకు మరణం

News Source : TimesXP Telugu

Source Link :నిందితులను ఛేజ్ చేస్తూ కానిస్టేబుల్ మృతి/