Dead – Death – Obituary News : Punjabi actor Mangal Dhillon passes away, fans mourn

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

மங்கள் தில்லான் – ஒரே நேரத்தில் தொலைக்காட்சி மற்றும் திரைப்படத் துறையில் பணியாற்றினார்

Introduction

மங்கள் தில்லான், தொலைக்காட்சி மற்றும் திரைப்படத் துறையில் பணியாற்றினார். அவர் 1986 ஆம் ஆண்டு புனியாத் என்ற சூப்பர் ஹிட் டிவி சீரியலில் லுபயா ராம் வேடத்தில் நடித்தார். இந்த கடைசியில், மங்கள் தில்லான் யூடியூப் சேனல் மூலம் உலகம் முழுக்க அழகிய பணியாற்றும் பெரும் புகழ் பெற்றுள்ளார்.

Early life and Career

மங்கள் தில்லான் புறப்பட்ட இடத்தில் உருவான மூன்று சகோதரர்களின் மதுரம் பகுதியில் பிறந்தார். அவர் பொதுவாக கலைக்கு ஆர்வம் கொண்டவர். திருப்புக்கறவை பள்ளியில் படித்தார். பிறகு, அவர் பணியாற்றும் துறையில் பிறந்து, அவருக்கு தொடர்ந்து பணிகள் வருகிறது.

மங்கள் தில்லான் தொலைக்காட்சி துறையில் தங்கள் தமிழ் நாட்டில் முதல் பணியாளராக பிறந்தார். அவர் தங்கள் முதல் நிகழ்ச்சிகளை நடத்தினார் மற்றும் தங்கள் கலைக்கு மற்றும் தமிழ் பணியாற்றும் துறைக்கு பல வாய்ப்புகள் வந்தன.

Breakthrough

1986 ஆம் ஆண்டு, மங்கள் தில்லான் சூப்பர் ஹிட் டிவி சீரியலில் லுபயா ராம் வேடத்தில் அறிமுகம் செய்தார். அவர் இந்த நிகழ்ச்சியில் திருமணம் செய்தார் மற்றும் அந்த சீரியலில் அவர் நடித்த மெகா ஹிட் காரணமாக அவர் பெரிய புகழை அடைந்தார்.

பின்னர், மங்கள் தில்லான் திரைப்பட துறையில் பயணம் செய்தார். அவர் பெரும் கலாச்சார நடிகராக அல்லது பயணிகள் மற்றும் தங்கள் சகோதரர்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கும் பணியாளராக சில படங்களில் நடித்தார்.

YouTube Career and Success

மங்கள் தில்லான் யூடியூப் சேனல் தொடங்கி அவர் தங்கள் குழுவினரிடமிருந்து செயல்படுத்தப்பட்ட அனைத்து வீடியோகளும் மிக பாராட்டு எண்ணிக்கையும் பெரிய வெற்றிகளை அடைந்துள்ளன. அவர் தங்கள் யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்ட பல வீடியோகள் தமிழ் பணியாளர்களுக்கு பயனுள்ளன.

மங்கள் தில்லான் உள்ளிட்ட பல வீடியோகளில் பின்னாடி சில படுகொலை நிகழ்ச்சிகள் உள்ளன மற்றும் அவர் கலாச்சாரத்திற்கு உரிமைகள் வழங்கும் படங்களில் நடித்துள்ளார்.

Conclusion

மங்கள் தில்லான் பெரும் கலாச்சார நடிகராக அல்லது பயணிகள் மற்றும் தங்கள் சகோதரர்களுக்கு உரிமைகள் வழங்கும் பணியாளராக சில படங்களில் நடித்தார். அவர் தங்கள் யூடியூப் சேனலில் வெளியிட்ட பல வீடியோகள் தமிழ் பணியாளர்களுக்கு பயனுள்ளன. அவர் பெரிய புகழை அடைந்துள்ளார் மற்றும் தங்கள் நடிப்பு மற்றும் கலைக்கு பெரும் ஆர்வம் கொண்டவர்.

Cancer Punjabi actor Untimely death Mourning fans Legacy and impact

News Source : ஜான் ஆகாஷ்

Source Link :Mangal Dhillon Death: கேன்சரால் உயிரிழந்த பழம்பெரும் பஞ்சாபி நடிகர் மங்கள் தில்லான்… ரசிகர்கள் இரங்கல்!/