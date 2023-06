Dead – Death – Obituary News : Real Hero Boxer Arumugam Passes Away Due To Ill Health

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

சார்பட்டா பரம்பரை ஹீரோ ஆகிய பாக்ஸர் ஆறுமுகம் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக உயிரிழந்துள்ளார்

வடசென்னையில் மாரியப்பன் மற்றும் முத்துலட்சுமி ஆகியோர்களுக்கு 1955ஆம் ஆண்டு மகனாக பிறந்தவர் ஆறுமுகம். இவர் ஒரு திறமையான குத்துச்சண்டை வீரர் என்பதால், பாக்ஸர் ஆறுமுகம் என அடைமொழியுடன் அழைக்கப்படுகிறார். 19980 களில் தமிழகத்தில் நடந்த குத்துச்சண்டை போட்டிகளில் ‘சார்பட்டை பரம்பரை’க்காக விளையாடிவந்தார். குத்துச்சண்டையில் பல வகையை கற்றுத்தேர்ந்த இவர், எதிராளியை ‘நாக்-அவுட்’ முறையில் வீழ்த்துவதை வழக்கமாக கொண்டவர், இதனாலேயே இவர் மக்களால் ‘நாக்-அவுட் கிங்’ என அழைக்கப்பட்டார். சார்பட்டா பரம்பரை படத்திற்காக பா.ரஞ்சித் பல குத்துச்சண்டை வீரர்களை நேரில் சென்று சந்தித்து படத்திற்கு தேவையான தகவல்களை சேகரித்தார். அப்படி அவர் நேரில் கண

Sarpatta Parambarai Real Hero Boxer Arumugam Ill Health Passes Away

News Source : Yuvashree

Source Link :Sarpatta Parambarai Real Hero Boxer Arumugam Passes Away Due To Ill Health/