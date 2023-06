Dead – Death – Obituary News : Renowned Choreographer Rakesh Master Dies: Sad News for Tollywood

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ రాకేష్ మాస్టర్ మృతి చెందారు

తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కొరియోగ్రాఫీ అందించిన ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ రాకేష్ మాస్టర్ ఈ రోజు (ఆదివారం) మరణించారు. వారం రోజులుగా అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్న రాకేష్ మాస్టర్‌ పరిస్థితి విషమించడంతో కుటుంబ సభ్యులు గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.

రాకేష్ మాస్టర్ పరిచయం

రాకేష్ మాస్టర్ ఒక ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ మరియు సంగీత పరిశ్రమి. తన కలకలంలో తన ప్రతిభా ప్రదర్శనలు ఇండస్ట్రీలో ప్రఖ్యాతి లేవడం కాదు. రాకేష్ మాస్టర్ తన కన్నడ సినిమాలో ఒక ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ మరియు సంగీత నిర్దేశకుడు కారణంగా ప్రఖ్యాతి సాధించారు.

రాకేష్ మాస్టర్ కార్యకలాపాలు

రాకేష్ మాస్టర్ కన్నడ సినిమాలో ప్రముఖ కొరియోగ్రఫీ అందించిన వ్యక్తి. తన కన్నడ సినిమాలో కొరియోగ్రాఫీ అందించిన ప్రధమ సినిమా ‘ప్రేమ కహాని’ ఉంది. ఇది ప్రధాన పాత్రలో పెట్టిన కొరియోగ్రాఫీ సీన్స్ సినిమాలో ప్రస్తుతం చాలా ప్రశంసకరంగా ఉన్నాయి.

రాకేష్ మాస్టర్ తన కన్నడ సినిమాలో కొరియోగ్రాఫీ అందించిన కొన్ని ప్రముఖ సినిమాలు ఉన్నాయి. తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా రాకేష్ మాస్టర్ కొరియోగ్రాఫీ అందించిన కొన్ని ప్రముఖ సినిమాలు ఉన్నాయి.

రాకేష్ మాస్టర్ మరణం

రాకేష్ మాస్టర్ మరణించిన విషయం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో శోకానికి కారణం కావచ్చు. రాకేష్ మాస్టర్ తన కన్నడ సినిమాలో ఉన్న ప్రభావం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో కూడా పెరగాలింది. తన కన్నడ సినిమాలో అందించిన ప్రభావం తెలుగు సినిమాలో కూడా పెరగాలింది. రాకేష్ మాస్టర్ పరిచయం అనేది తెలుగు ఇండస్ట్రీలో చాలా ప్రసిద్ధంగా ఉన్నింది.

చికిత్స పొందుట్లో రాకేష్ మాస్టర్ కుటుంబ సభ్యులు తుదిశ్వాస విడిచారు

రాకేష్ మాస్టర్ పరిస్థితి విషమించడంతో కుటుంబ సభ్యులు గాంధీ ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ తుదిశ్వాస విడిచారు.

సమాధానం

రాకేష్ మాస్టర్ కన్నడ సినిమాలో అందించిన కొరియోగ్రాఫీ సీన్స్ తెలుగు ఇండస్ట్రీలో ప్రశంసకరంగా ఉంది. తన పరిచయం కూడా ఇండస్ట్రీలో చాలా ప్రసిద్ధంగా ఉన్నింది. రాకేష్ మాస్టర్ మరణం తెలుగు ఇండస్ట్రీలో శోకానికి కారణం కావచ్చు. తెలుగు ఇండస్ట్రీ నిర్మాతలు, నటుడులు మరియు వేతనాలు పెంచిన సమూహం రాకేష్ మాస్టర్ మరణానికి దుఃఖించారు.

News Source : Samayam Telugu

Source Link :Rakesh Master Passes Away: ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్ రాకేష్ మాస్టర్ మృతి – tollywood choreographer rakesh master is no more/