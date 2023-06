Dead – Death – Obituary News : “Security Guard Killed in Shooting Incident”

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

வேலை கிடைக்காத விரக்தியில் பட்டதாரி வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது ஒரு புதிய வழியின் முதல் கதையாக இருக்கும். வேலை கிடைக்காத வருமானம் என்பது ஒரு மிகவும் பொறுப்பான பிரச்சனை ஆகும். இது முதலில் பெண்களின் பிரச்சினை ஆகும். காரணம் பெண்கள் பல நாடுகளில் ஒரு முறை பெண்கள் மட்டுமே வேலை பெறுவது என்பதால் அவர்கள் பிரச்சினைகள் கூடும்.

மதுரை மாவட்டத்தில் ஒரு பெண் பட்டதாரி வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இந்த இன்னும் புதிய வழியின் முதல் கதையாக இருக்கும். மதுரையில் ஒரு குடும்பத்தில் பிறந்தவராக ஒரு பெண் வளர்ந்தார். அவருக்கு கல்லூரி படிக்க மற்றும் பணம் சம்பாதிக்க வேண்டும் என்று அர்த்தம். ஆனால் அவருக்கு வேலை கிடைக்கவில்லை. அவர் ஒரு பட்டதாரி வாலிபராக வேலை செய்ய தூக்குப்போட்டு வந்தார். முதலில் அவர் ஒரு நல்ல நோக்கம் வைத்தார். ஆனால் பின்னர் அவர் பட்டதாரி வாலிபராக தூக்குப்போட்டு வந்து அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு பொறுப்பையும் ஏற்படுத்தியது.

மதுரையில் ஒரு பெண் பட்டதாரி வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார். இது ஒரு புதிய வழியின் முதல் கதையாக இருக்கும். பிறகு இந்த பெண் ஏழை குடும்பத்தில் வளர்ந்தார். மக்கள் போதையில் அவரின் குழந்தைக்கு உடனே சிகிச்சையை வழங்க முடியாது என்று அவருக்கு தெரிவித்தார். அந்த நேரத்தில் அவள் ஒரு பட்டதாரி வாலிபராக வேலை செய்து வந்தார்.

அவர் பெண்களின் செயல்பாடுகளை அறியாமல் பட்டதாரி வாலிபராக வேலை செய்து வந்தார். மற்றும் அவர் வாழ்க்கையில் ஒரு பொறுப்பையும் ஏற்படுத்தியது. அந்த பெண் தன் குழந்தைக்கு அவர் கடன் கொடுத்து அவளின் மருத்துவ செலவை செலுத்த முடியாது என்று கூறி மற்றொரு நகைக்கு தெரிவித்தார்.

வேலை கிடைக்காத விரக்தியில் பட்டதாரி வாலிபர் தூக்குப்போட்டு தற்கொலை செய்து கொண்டார்: பிரச்சினைகள்

ஒரு பெண் பட்டதாரி வாலிபராக வேலை செய்து பல நாடுகளில் அழைக்கப்படுவதாக உள்ளது. முதலில் அவரை மத்திய பிரதேசத்தில் உள்ள ஒரு கடைசியாக கூட்டுக்குத்துவத்தில் வேலை செய்து வருகிறார். இந்த கடையில் அவர் ஒரு தலைமுறை வேலை செய்ய கூடும் என்று சொல்லப்பட்டது. ஆனால் அக்கடையில் அவர் மட்டும் குடும்ப சம்பாதிக்க முடியாது. அதனால் அவர் ஒரு பட்டதாரி வாலிபராக வேலை செய்து வந்தார்.

அவர் பல நாடுகளில் வேலை செய்து வந்து வருகிறார். ஆனால் பெண்களின் பிரச்சினைகள் கூடும். பெண்கள் பல நாடுகளில் ஒரு முறை பெண்கள் மட்டுமே வேலை பெறுவது என்பதால் அவர்கள் பிரச்சினைகள் கூடும். பெண்கள் பல நாடுகளில் வேலை பெறுவது எளிதாகவும் இல்லை என்பது கடினமான உண்மை ஆகும். பெண்கள் மட்டும் வேலை பெற முடியுமா என்ற நிலவரம் இல்லை என்பது மிகவும் பொறுப்பான பிரச்சினை ஆகும்.

விருப்பம் பெற வேண்டிய பெண்கள் செயல்படும் வழிகள்

வேலை கிடைக்காத விரக்தியில் பட்டதாரி வாலிபர் ஆகும் பெண்களின் பிரச்சினை

