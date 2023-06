Dead – Death – Obituary News : Siblings Tragically Killed in Bike and Bus Accident

Passed Away – Dead – Died – Cause of Death News.

വളാഞ്ചേരി: മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയിൽ ബൈക്കും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു

കേരളത്തിലെ ഒരു പ്രദേശം വളാഞ്ചേരി, അതിന്റെ നിലയ്ക്ക് മലപ്പുറം വളാഞ്ചേരിയാണ്. കൂടുതൽ പ്രസിദ്ധമായിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇതര സഹോദരന്മാരും തന്റെ പിൻവലികളും പങ്കിടുന്ന ഒരു പുരാതന കുടുംബമായിരുന്നു.

അപകടത്തിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ

പെരിന്തൽമണ്ണ റോഡിൽ കുളമംഗലം കോതേതോട് പാലത്തിന് സമീപം ബുധനാഴ്ച വൈകീട്ട് 4.30നായിരുന്നു അപകടം. ഒരു ബൈക്ക് മറ്റൊരു ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് പലപ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന അപകടത്തിന്റെ പിടിയിൽ ഇതരസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളായ സഹോദരന്മാർ മരിച്ചു.

അപകടം നടന്ന സ്ഥലം പറഞ്ഞത് പലരും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ കാറിന്‍റെ റോഡിങ് പാതയാണ്. ഇതിന് ഇതര രോഡുകളില്‍ പലപ്പോഴും കാരങ്ങളും ബൈകുകളും കൂടി പാവത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നതിനായാണ് പിന്തുണയുള്ളത്.

അപകടത്തിന്റെ പിന്തുണ

അപകടം നടന്ന സ്ഥലത്തിന് ശേഷം പല സംഘടനകളും സ്ഥാപനങ്ങളും പല സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും കൂടി പിന്തുണ നീങ്ങിയിരിക്കുന്നു. അപകടത്തിന്റെ പിന്തുണയായി കേരള പോലീസ് വരുന്നുവെന്നാണ് പലരും പറയുന്നത്. പോലീസ് തുടങ്ങിയ സംഘടനകള്‍ സഹായത്തിനും അപകടത്തിനും പിന്തുണ നൽകാനും സഹായിക്കാനും പലരും തയ്യാറാണ്.

ഇതുപോലെ കേരളത്തിലെ മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലും അപകടങ്ങളുണ്ടാകുന്നു. അതിനാൽ പല സംഘടനകള്‍ കൂടി പിന്തുണ നൽകുന്നു. കേരളത്തിലെ പ്രധാന രോഡുകളില്‍ പല പ്രശസ്ത കൂട്ടായ്മകളും പിന്തുണ നൽകുന്നു.

കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പിന്തുണ

അപകടങ്ങള്‍ പിന്തുണയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലുള്ള രോഡുകള്‍ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. പല രോഡുകളിലും സ്പീഡ് ലിമിറ്റർ നിയമങ്ങൾ പിന്തുണയുള്ളതാണ്. സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകരും സംഘടനകളും രോഡുകളിൽ സുരക്ഷിത പാരിക്കാൻ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു.

അപകടം നടന്ന കേരളത്തിലെ പ്രധാന രോഡുകളിൽ പുതിയ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു. പല സംഘടനകളും കൂടി പിന്തുണ നൽകുന്നു. പല രോഡുകളിലും സുരക്ഷിത പാരിക്കാൻ പല പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നു. കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ പല പദ്ധതികൾ നടത്തുന്നു.

അവസാനം

അപകടങ്ങളും അതിന്റെ പിടിയില്‍ മരിച്ചവരും കൂടിയിടിച്ച് സഹോദരന്മാരും മറ്റു പ്രവർത്തകരും മലയാളികളുടെ ഹൃദയത്തില്‍ ഒതുക്കി നിലകൊള്ളുന്നു. അപകടങ്ങളെപ്പോലെ കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമാക്കാൻ എല്ലാവരും പിന്തുണ നൽകുകയും പലപ്പോഴും സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്താൻ പരിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു.

News Source : മാധ്യമം ലേഖകൻ

Source Link :ബൈക്കും ബസും കൂട്ടിയിടിച്ച് സഹോദരങ്ങൾക്ക് ദാരുണാന്ത്യം/